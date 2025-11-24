為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    基隆男子頭部中彈倒臥廁所 消防員破門送醫不治

    2025/11/24 07:47 記者吳昇儒／基隆報導
    警方偵防車進入社區內進行蒐證。（記者吳昇儒攝）

    基隆市消防局昨（23日）晚間7時許，接獲民眾報案指出，有人困在廁所內，門打不開。消防隊員趕抵破門，發現一名男子頭部有槍傷，陷入昏迷，傷勢嚴重。

    隊員們趕緊將傷者送醫，並轉報警方到場偵辦。傷者因傷勢嚴重，經搶救後已回天乏術。警方在場查扣一把手槍及十多發子彈，並將現場人員帶回製作筆錄，釐清男子死亡原因。

    警方初步調查，案發地點位於信義區孝東路上某知名大型社區12樓，死者為40歲李姓男子；據現場人員供稱，在廁所聽見槍響後，趕緊前往查看，卻發現門打不開，擔心在裡面的李男發生意外，隨即通報消防局前往救援。

    消防隊員趕抵現場時，發現患者頭部有5公分的傷口，已陷入昏迷，意識不清，趕緊送往基隆長庚醫院進行搶救。但因其頭部受創嚴重，於晚間9時許，搶救無效身亡。

    警方在現場拉起封鎖線，並請現場兩名親友到派出所製作筆錄，釐清案發情形，目前已通報基隆地檢署，檢察官預計將於今（24）日上午會同法醫前往相驗。

    據悉，李男因靠近太陽穴的位置中彈送往醫院搶救時，生命徵象微弱，難以搶救，急診室外則聚集2、30名黑衣人前往關切；警方目前也將以槍追人，釐清誰是槍枝持有者，更要調查有無他殺情形。

    基隆知名社區發生槍擊案件。（記者吳昇儒攝）

    警方前往現場採證，並帶回現場人士製作筆錄，釐清案發過程。（記者吳昇儒攝）

