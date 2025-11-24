為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    印偽鈔僅8張辯「陰間銀行」使用 殯葬業者重判5年半

    2025/11/24 06:56 記者鮑建信／高雄報導
    從事殯葬施姓男子，涉嫌印製偽鈔意圖販售詐欺集團，被高雄高分院判刑後，不服上訴被駁回，即將入監執行。（記者鮑建信攝）

    從事殯葬施姓男子，涉嫌印製偽鈔意圖販售詐欺集團，被高雄高分院判刑後，不服上訴被駁回，即將入監執行。（記者鮑建信攝）

    經營禮儀公司施姓男子，涉嫌製作偽鈔欲兜售詐團換真鈔，落網後卻辯稱「陰間銀行」使用，被高等法院高雄分院依妨害國幣懲治條例罪，重判徒刑5年半，他不服上訴被駁回，全案落幕。

    警方調查，2022年間，被告施男在高雄美濃區旗屏一路旁貨櫃屋內，以多功能印表機掃描千元真鈔，將檔案儲存至電腦後，再以彩色數位輸出，並用指甲油填塗亮光物質，及以反光紙製作金屬亮光箔膜等手法，涉嫌偽造8張千元鈔成品，欲向詐欺集團兌換相當比例真鈔。

    新興分局和海巡隊接獲線索，持搜索票前往查獲，依妨害國幣懲治條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵查、起訴，施男並被地院判處有期徒刑5年6月。

    施男上訴指出，為了向客戶推銷殯葬用品，才會印製千元幣券，將來給印刷廠參考，但尚未將中央銀行字樣改為「陰間銀行」就被查獲，否認犯行。

    高雄高分院認為施男供詞漏洞百出，維持原審判決，他不服上訴最高法院被駁回，檢方將通知他到案服刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播