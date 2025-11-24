違規被取締推警車輕判 又誣告警打人更慘

陳男不滿被警方法辦妨害公務，竟誣告警員打人，被高雄高分院判更罪後，他不服上訴被駁回。（記者鮑建信攝）

高市陳姓男子違規停車被取締，與員警起衝突，涉及妨害公務被交保後，前往醫院驗傷，誣告警方打人，經高等法院高雄分院依誣告罪，判處徒刑7月，他不服上訴被駁回，檢方將通知他到案服刑。

警方調查，2023年2月11日晚上7點多，被告陳男在旗山區瑞峰橋上，違規停車被取締，憤而推倒警車，被依現行犯逮捕，移送橋頭地檢署法辦，經檢察官開庭偵查後，准予交保候傳。

陳男因而心生怨恨，當晚10點跑到旗山醫院驗傷後，隔天前往橋頭地檢署按鈴控告黃姓承辦警員打他，涉嫌傷害罪。同年7月25日，檢方以證人身分傳喚陳男出庭應訊釐清案情，仍堅稱遭黃員以拳頭攻擊臉部，導致其受有嘴唇之傷勢等語。

後來，檢方調查陳男指控均非事實，對黃員處分不起訴定讞後，反依誣告罪起訴陳男，並經最高法院判處有期徒刑7月定讞。

值得一提的是，陳男先前涉及妨害公務罪，只被判刑4月，得易科罰金，反而誣告罪判更重，要入獄服刑，一時衝動，吃上二條官司，罰錢又被關。

