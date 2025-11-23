假殉情殺男友 無菜單型男主廚判無期並賠481萬元

經營無菜單料理餐廳的李姓男子假殉情殺男友，判無期並判賠481萬餘元。（資料照）

高雄市經營無菜單料理餐廳的李姓男子，父親是警界出身，因不滿同居男友分手，趁他服用安眠藥熟睡時，涉嫌在房間燒木炭，導致男友一氧化碳中毒死亡，並故布疑陣製作同死假象，企圖誤導辦案，被法院依殺人罪判處無期徒刑定讞，死者家屬另求償557萬元，高等法院高雄分院判李男應賠償死者父親481萬餘元，仍可上訴。

現年35歲的李男，案發前於高雄市新興區開設無菜單料理餐廳，為中西式融合的創意料理，因餐點美味、品味裝潢與寵物友善等，成為網路高評價的熱點餐廳。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，2022年5月間起，被告李男與林男在對方承租的高市廣州一街同居。3個月後，林男因個性不和而提出分手，引發李男不滿，2人並為此經常發生爭吵，他甚至負氣一度搬離租處。

2022年8月6日晚上，李男藉故住在林男處，發現他在隔天凌晨，服用診所開的安眠藥後，睡眠至少8至12小時還無法醒來，因懷恨他分手，乃萌生殺意，隔天下午李騎機車外出到他開設的無菜單料理餐廳，取出木炭2包後折返，在密室內燃燒，製造一氧化碳中毒死亡假象。

李男確認林男中毒後，將所餘不多的炭盆，移至臥室內靠近廁所側，並開啟臥室落地門，自陽臺進入客廳，在服用林男安眠藥後，躺臥在客廳靠近落地窗側，故佈疑陣製造殉情的假象。因林男表姊聯絡不上林男，前往租處按鈴仍未獲回應，通報警方到場破門而入，發現林男屍床上。

高雄地院依殺人罪，判處李男無期徒刑，他不服上訴，被高雄高分院駁回，再上訴最高法院，仍維持無期徒刑判決定讞，死者父親另提給付喪葬費、扶養費、精神慰撫金等民事求償557萬元，高雄地院判李男應賠償死者父親481萬餘元，李不服提出上訴，遭高等法院高雄分院駁回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法