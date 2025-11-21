悍女拿衣架痛扁男友 嗆聲「公開打炮影片」

高姓女子跟男友吵架，竟拿衣架痛扁對方，還嗆聲公開兩人性愛影片。示意圖（資料照）

蘇姓男子與高姓女子交往後同居一段時間，兩人相處漸生磨擦，從口角衝突眼變為肢體衝突，高女拿衣架痛扁蘇男一頓後，還揚言放火燒房，更聲稱要公開兩人打炮影片讓外界看蘇男有多渣，蘇男報警求援，法官依傷害、恐嚇等罪判高女徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，去年4月蘇姓男子準備與高姓女友談分手，沒想到高女竟情緒失控，傳訊息嗆聲「我會把家給燒了」、「我要燒房子」、「我今天一定要讓你死的很慘」，蘇男為了兩人好聚好散，約高女見面談判，竟惹來高女不爽，隨手操起衣架就往蘇男身上招呼，造成他身體多處擦挫傷。

請繼續往下閱讀...

由於高女態度強悍，蘇男也擔心會觸怒她，只好選擇低調面對，沒想到高女餘怒未消，再傳訊揚言「最後一次警告你趕快給我搬走，我們房子不會賣給任何人，不然我讓你日子越來越難過、生不如死」、「你的機車我就先拿去當鋪換錢」、「還有我跟你打炮的影片我會拿給大家看看這個沒良心叫我拿掉小孩的渣男」，並傳送火燒房屋、罐裝汽油等圖片。

蘇男無奈報警，高雄地方法院審理時，高女坦承犯行，法官認為她毫無尊重他人心理、身體、財產安全的觀念，動輒對蘇男施以言語或肢體暴力，所生危害難認輕微，因此依傷害、恐嚇等罪判她徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法