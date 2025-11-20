獨家》全台最大幣所洗錢23億！主嫌組豪華辯護團 重量級前檢座入列

施啟仁今下午被押解至士林地院，出席幣想洗錢案審理準備程序，辯護團隊包括前檢察官、今年8月剛轉職律師的莊勝博。（資料照）

全台最大境外虛擬資產交易所「幣想（CoinW）」爆出協助詐團洗錢、吸收加盟門市販售USDT，預估逾4000人受害、損失逾12.7億元，洗錢金額更高達23億元。檢方依加重詐欺、洗錢防制法等罪起訴主嫌施啟仁，並建請判處25年徒刑。本案於今下午在士林地方法院召開審理準備程序；據了解，施籌組了龐大辯護陣容，包括前新北檢察官、今年8月才轉任律師的莊勝博，法院將就舉證方向與金流資料勘驗進行整理。

檢方起訴，施啟仁與黑幫勢力往來，藉殼入股「幣想科技」取得合法外衣，以加盟制度收取高額加盟金，再透過收現、換匯購入泰達幣（USDT）等方式洗錢。檢警今年4月搜索全台45處據點，查扣近650萬顆USDT、現金逾6000萬元及多輛名車。施與辯方全盤否認犯行，強調交易屬虛擬貨幣買賣。

本報掌握，施啟仁辯護團隊中包含司法官第53期出身的新北前檢察官莊勝博。莊曾待過民生專組、企業金融犯罪專組，承辦重大犯罪、緝毒與醫療糾紛案件，更曾偵辦降血脂藥物「冠脂妥」偽藥案，也破獲竹聯幫和堂前堂主林秉豐與東南亞金三角毒梟「龍哥」合作運毒案，攔下市值約50億元海洛因磚，資歷深厚。

此外，辯護陣容另有陳偉芳、袁健峰兩名律師，其中袁健峰過去曾為洪仲邱案、前542旅連長徐信正的辯護人。

事實上，施啟仁在羈押期間曾於短時間內先後委任9名辯護人。高等法院認為恐有湮滅、變造證據或勾串共犯之虞，9月23日核發限制書，限制多名律師接見；其中律師鄭嘉欣不服抗告，高院裁定撤銷其限制接見部分。

鄭嘉欣指出，她已於9月18日解除委任，不會再與施啟仁接見，限制毫無必要；且原審僅因辯護人數多即推論串證，既無證據也損害律師名譽。高院審酌後認為鄭確已解除委任，原審未查明即限制接見「恐有違誤」，因此撤銷。

