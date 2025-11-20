為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    阿北持假手榴彈搶銀樓金項鍊 基檢火速偵結起訴

    2025/11/20 12:47 記者林嘉東／基隆報導
    戴姓男子上月搶奪銀樓內2條價值25萬餘元金項鍊，基隆地檢署偵結依搶奪罪嫌將戴男起訴。（資料照，記者翻攝）

    基隆市57歲戴姓男子10月24日持假玩具手榴彈搶奪基隆市銀樓2條、合計價值台幣25萬餘元金項鍊，警方獲報不到半小時逮到他究辦。基隆地檢署火速於今（20日）偵結，依搶奪罪嫌將戴男提起公訴。

    基隆市仁四路某銀樓10月24日晚7點20分，1名男子持假手榴彈闖入，搶走櫥窗內2條黃金項鍊，分別1兩、7錢重，合計價值25萬8000餘元。搶匪得手後逃跑，轄區基隆市警一分局忠二路派出所獲報通報線上警網緝捕，循路人指引，當街逮捕57歲戴姓搶嫌，從獲報到逮人花不到半小時。警訊後，將戴男依涉犯強盜罪嫌送辦。

    起訴書指出，戴男雖持玩具手榴彈搶銀樓金項鍊，但行搶過程中，戴男戴口罩進入銀樓後，把玩具手榴彈放在櫃檯桌上，隨即進入櫥窗內搶走2條金項鍊，僅推開女店員，發生短暫接觸，未達到讓女店員有「不能抗拒」的程度，且女店員也不知道玩具手榴彈放在櫃檯桌上，因此與強盜罪構成要件須達「不能抗拒」的程度不符，因此依搶奪罪嫌起訴戴男。

