11/15今彩539頭獎開4注！600萬獎落台北、台中、屏東

11月15日開獎的第114000274期今彩539頭獎開出4注，每注可得600萬元。（台彩提供；本報合成）

11月15日開獎的第114000277期今彩539頭獎開出4注，由台北市大安區信義路2段98號1樓「彬彬有禮彩券行」、台中市沙鹿區鎮南路2段237號1樓「翊鈞彩券行」和屏東縣屏東市崇蘭里博愛路352之5號「財神發威彩券行」（2注）開出。

第114000277期今彩539中獎號碼為「12、20、25、28、29」，頭獎開出4注，每注可得600萬元；貳獎共281注中獎，每注可得2萬元；參獎共9396注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬9732注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000277期39樂合彩中獎號碼為「12、20、25、28、29」，四合開出11注，每注可得21萬2500元；三合共612注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7626注中獎，每注可得1125元。

第114000277期3星彩中獎號碼為「390」，壹獎共82注中獎，每注可得5000元。

第114000277期4星彩中獎號碼為「5646」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

