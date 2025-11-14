為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女清潔工吸雙毒毒駕撞騎士 「安非他命超標160倍」下場曝

    2025/11/14 19:06 記者顏宏駿／彰化報導
    女清潔工被依毒駕及過失傷害罪，判處應執行7月徒刑，過失傷害部分得易科罰金。示意圖。（資料照）

    女清潔工被依毒駕及過失傷害罪，判處應執行7月徒刑，過失傷害部分得易科罰金。示意圖。（資料照）

    彰化許姓女清潔工去年11月間在住處混用海洛因和安非他命，開車上路撞傷對向機車騎士，警方到場發現，許女車上放開山刀，又是毒品累犯，進一步驗尿，安非他命濃度超標160倍、嗎啡濃度超標130倍，依毒駕及過失傷害罪，判處應執行7月徒刑，過失傷害部分得易科罰金。

    判決書指出，許女開車行經二林鎮廣興巷，未注意來車就貿然向左迴轉，當場撞上對向由謝姓男子騎乘的機車。謝男人車倒地，雙膝、左腰、左肘及四肢多處擦挫傷，還伴有腰部扭挫傷，緊急送醫治療。

    警方到場處理時，在許女車上發現開山刀和疑似毒品，將她帶回派出所，經許女同意採尿送驗，結果安非他命濃度達8680ng/mL、甲基安非他命濃度81280ng/mL、可待因濃度2915ng/mL、嗎啡濃度39760ng/mL，全都遠超過行政院公告標準值。

    該案審理時，許女聲稱自己是在被強迫下驗尿，還說自己是「前幾天」吸毒而非「當天」，聲稱「不懂毒駕」相關規定。

    法庭勘驗警詢錄影後，許女確實坦承在前一天有施用毒品，員警問話語氣平和，完全沒有脅迫情形。加上許女有多項毒品前科，對採尿程序應該相當熟悉，如果真不同意，大可拒絕簽名。因此認定採尿程序合法，驗尿報告具有證據能力。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

