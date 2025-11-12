長照悲歌！8旬婦悶死照顧52年重障兒 法官判2年半建請總統特赦

涉嫌殺子的80歲劉婦被判2年6月徒刑，法官並在判決書中建請總統予以特赦。（資料照）

台北市松山區81歲劉姓婦人，長期照料患有重度小兒麻痺的52歲林姓么子，心力交瘁下又擔心自己年事已高，若自身過世，將無人照料兒子，也不想連累其他家人，前年5月以膠帶封住兒子口鼻致死。台北地院今年5月依家暴殺人罪將劉婦減刑輕判2年6月徒刑，並在判決書中建請總統予以特赦；二審高等法院11日開庭，劉婦律師主張劉婦是「謀為同歸於盡」，因兒子真的死了而受到驚嚇才未輕生。

二審昨進行準備程序，法官特地問劉婦關於死者生前的狀況，劉婦說兒子只會聽、無法說話，只能用眼神看、示意，她每天會餵他吃4餐，兒子餓了也不會說，家人發現他身體癱軟才會知道他餓了，若他尿急時就會有想下床的較激烈反應，照顧時要很留意兒子的反應和眼神；法官問她為何用膠帶？她回稱本來想用棉被，但擔心不會成功，「用棉被很難死」。

請繼續往下閱讀...

辯護律師主張劉婦實是「謀為同歸於盡」，但因兒子真的死亡後，受到驚嚇才未輕生，她並非真的想殺害兒子，而是絕望下的表現，劉婦么兒殘疾50多年，無法自理生活，都靠劉婦全心照顧，她不可能再犯，沒有執行刑罰必要，律師請求再減刑或特赦。

判決指出，劉婦與90歲林姓丈夫育有3子，么兒自小患有重度小兒麻痺，2023年5月12日清晨趁菲籍看護離開兒子房間時，將門反鎖，將裝有1萬元現金的紅包袋塞入兒子口中，再以口水巾、膠帶摀住兒子口鼻致窒息而亡。

看護上午7時許發現林男倒臥床上，口鼻纏著膠帶氣絕，劉婦呆坐一旁不停哭泣，見狀立即通知劉婦二兒媳，兒媳報警處理，警消到場時林男已明顯死亡。

劉婦坦承殺子，供稱她身體狀況不佳，擔心自己將不久於人世，老公中風不良於行，另2子也已各組家庭，么子的照顧與醫療費用高昂，她擔心自己過世後無人照料么兒，或造成其他家人的負擔，決定一了百了。

台北地院合議庭裁定本案不採行國民法官制，由職業法官合議庭審判長歐陽儀、受命法官蕭淳尹、陪席法官趙書郁審理。殺人罪最輕本刑為10年以下，合議庭認定劉婦符合自首減刑規定。

合議庭並考量劉婦照顧兒子半個世紀，還賣房子籌措照顧費，為子跌倒骨折，心臟也裝支架，依刑法59條「情堪憫恕」再減刑，但案發時她僅79歲，不符80歲的再減刑要件，經2次減刑後仍只能判最輕刑期2年6月；且因未達刑期2年以下的緩刑必要條件，因此不得緩刑。

一審判決書特地提到，本案源於極其特殊而複雜的動機，且難以再犯，不論從應報、一般預防、特別預防的刑罰目的而言，都沒有執行宣告刑的必要，但若不執行，難以想像可能會使社會上其他照顧者有恃無恐，恣意殺害被照顧者，但劉婦的情況確實特殊，犯罪情狀有顯堪憫恕之處，建請總統依赦免法規定，對她特赦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法