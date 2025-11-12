曾偷拍女同事私密片！士檢書記官再涉監守自盜 開庭認錯稱患窺視症

士檢書記官涉監守自盜案，法官諭知明年1月7日宣判。（資料照）

士林地檢署林姓書記官任贓物庫期間，涉監守自盜、濫用職權，多次竊取應銷燬的證物，甚至複製妨害秘密案件中的偷拍影像。士林地方法院今開庭審理，林男辯稱罹患「窺視症」，因衝動控制障礙才會犯罪，並稱已接受治療、衝動消失，對行為深感懊悔。法官諭知全案明年1月7日宣判。

起訴書指出，林男自2021年3月起擔任士林地檢署贓物庫書記官，負責保管與銷燬扣押物，卻多次利用職務之便侵占應報廢的證物。他除竊取多款手機、筆電與針孔攝影機外，還涉嫌擅自取出妨害秘密案件中的記憶卡與偷拍影像，造成被害人隱私權二度受侵害。檢方痛批，林男身為司法機關人員，卻背離廉潔職責，行為嚴重敗壞官箴。

此外，判決也記載，林男不僅盜取證物，還曾在任內多次偷拍女同事與民眾。自2020年初至2022年3月間，他利用針孔攝影機夾在腳趾、拖鞋或藏於背包內，偷拍女性裙底及地檢署女廁、盥洗室、百貨公司等場所的影像。士林地檢署事後在其住處搜出199張彩色列印擷圖，經比對共有21名女性受害，受害對象包括同事、民眾及親友。

林男因偷拍地檢署女廁密錄影像，先前已被依妨害秘密罪判刑3年6月，目前仍在監服刑。今天開庭時，他說，因精神疾病導致衝動控制能力不足，才會多次侵占扣押物與偷拍。辯護人則主張，林男的行為應屬侵占非公有財物罪，且犯罪所得低於5萬元，又已自白並繳回贓物，請求法院酌情減刑三次，並給予緩刑機會。

