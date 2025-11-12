為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    曾偷拍女同事私密片！士檢書記官再涉監守自盜 開庭認錯稱患窺視症

    2025/11/12 17:14 記者劉詠韻／台北報導
    士檢書記官涉監守自盜案，法官諭知明年1月7日宣判。（資料照）

    士檢書記官涉監守自盜案，法官諭知明年1月7日宣判。（資料照）

    士林地檢署林姓書記官任贓物庫期間，涉監守自盜、濫用職權，多次竊取應銷燬的證物，甚至複製妨害秘密案件中的偷拍影像。士林地方法院今開庭審理，林男辯稱罹患「窺視症」，因衝動控制障礙才會犯罪，並稱已接受治療、衝動消失，對行為深感懊悔。法官諭知全案明年1月7日宣判。

    起訴書指出，林男自2021年3月起擔任士林地檢署贓物庫書記官，負責保管與銷燬扣押物，卻多次利用職務之便侵占應報廢的證物。他除竊取多款手機、筆電與針孔攝影機外，還涉嫌擅自取出妨害秘密案件中的記憶卡與偷拍影像，造成被害人隱私權二度受侵害。檢方痛批，林男身為司法機關人員，卻背離廉潔職責，行為嚴重敗壞官箴。

    此外，判決也記載，林男不僅盜取證物，還曾在任內多次偷拍女同事與民眾。自2020年初至2022年3月間，他利用針孔攝影機夾在腳趾、拖鞋或藏於背包內，偷拍女性裙底及地檢署女廁、盥洗室、百貨公司等場所的影像。士林地檢署事後在其住處搜出199張彩色列印擷圖，經比對共有21名女性受害，受害對象包括同事、民眾及親友。

    林男因偷拍地檢署女廁密錄影像，先前已被依妨害秘密罪判刑3年6月，目前仍在監服刑。今天開庭時，他說，因精神疾病導致衝動控制能力不足，才會多次侵占扣押物與偷拍。辯護人則主張，林男的行為應屬侵占非公有財物罪，且犯罪所得低於5萬元，又已自白並繳回贓物，請求法院酌情減刑三次，並給予緩刑機會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播