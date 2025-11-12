嚇破膽！休旅車失控直衝商家 4人店門口聊天慘挨撞

驚嚇破表！一輛休旅車失控撞入一家店內，撞上在門口聊天的4人。（民眾提供）

雲林北港鎮昨（11）日晚上發2輛車擦撞事故，其中1輛休旅車失控衝到對向車道，撞上路旁的機車又衝進一家店家內，造成4人受傷，2車駕駛酒測值都為0，事故原因由北港警分局調查釐清中。

事故發生在北港民享、吉祥路口，邱姓女子駕駛休旅車載孩子下課途中，8點半行經事故地點與吳姓男子駕駛的轎車發生擦撞，邱女一時驚慌失控衝向對向車道，再衝入一家商店內，當時在店門口聊天的3男1女閃避不及，遭休旅車撞上，因撞擊力道猛烈，鋁門框扭曲變形、玻璃破裂散落一地，屋內機台也受損。

根據監視器畫面，休旅車撞進店內時，門口有1名女子坐在機車上與3名站在店門口的男子聊天，4人在沒有防備下，休旅車突然衝撞過來，先撞上店前的多部機車，隨即又撞上3名男子，畫面驚險。

雲林縣消防局獲報，派遣救護車前往救護將4名傷者送北港媽祖醫院急救，所幸都只有輕傷，雙方駕駛酒測值都為0。北港分局也呼籲民眾，行經無號誌路口，應減速慢行，並注意周邊人車動態，確保自身及其他用路人行車安全。

