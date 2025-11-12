為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹市殯葬所又出包？繼燒錯遺體再爆偷拍往生者照片散播 市府回應了

    2025/11/12 12:34 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市殯葬所又出包？繼燒錯大體後又傳出有員工偷拍往生者照片散播，市府也做出回應。（記者洪美秀攝）

    新竹市殯葬所又出包？繼燒錯大體後又傳出有員工偷拍往生者照片散播，市府也做出回應。（記者洪美秀攝）

    新竹市府轄下的殯葬所又出包？有網友在臉書社群《新竹爆料公社》匿名爆料指稱，竹市殯葬所9月時發生燒錯遺體事件，最近竟然又發生殯葬所員工偷拍遺體、散播往生者照片。並稱112年標到的業者才出包，當時的所長跟冰庫員工被撤換、開除，但113、114年為何該業者還能繼續投標，而且還能繼續得標？即使換公司名字投標，仍一樣得標，直呼市府是否該好好整頓了。

    對此，新竹市府澄清，該事件並非殯葬管理所員工所為，而是承包業者之員工所涉及的個人不當行為。民政處表示，殯葬管理所已第一時間要求業者全面調查，日前已將該承包業者列入黑名單，禁止其再參與後續標案。同時籲外界勿以訛傳訛、散布未經查證之訊息，以免影響公務機關及無辜人員名譽。並重申，對於任何不當行為及影響市府形象之事件，將嚴肅處理，並持續加強相關稽查及教育訓練。

    爆料者指稱，市府殯葬所9月才剛爆出燒錯遺體出包，10月底光復節連假前，新竹殯葬所冰庫又再次出包，直接偷拍遺體，散播往生者照片，新竹殯儀館殯葬所的家屬們心情已經很哀戚了，之前燒錯遺體很扯，現在變成偷拍遺體、散播往生者照片。新竹市政府是睡了嗎？都不好好整頓一下嗎？

    新竹市殯葬所又出包？繼燒錯大體後又傳出有員工偷拍往生者照片散播。（照片取自臉書社群新竹爆料公社）

    新竹市殯葬所又出包？繼燒錯大體後又傳出有員工偷拍往生者照片散播。（照片取自臉書社群新竹爆料公社）

    新竹市殯葬所又出包？繼燒錯大體後又傳出有員工偷拍往生者照片散播，市府也做出回應。（記者洪美秀攝）

    新竹市殯葬所又出包？繼燒錯大體後又傳出有員工偷拍往生者照片散播，市府也做出回應。（記者洪美秀攝）

