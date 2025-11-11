陸軍下士拍抖音害全部隊榮譽假沒了 8士兵不滿被連坐怒毆禍首下場慘

陸軍109旅嚴姓等8名士兵不滿張姓下士拍攝部隊訓練過程上傳抖音，害全部隊被連坐懲處，在營房內圍毆禍首；桃園地院依陸海空軍刑法對上官施暴罪各判處3月徒刑，得易科罰金。（記者余瑞仁攝）

陸軍步兵109旅因步一營步一連張姓下士在野外訓練時自拍上傳抖音，部隊為此取消1個月的「一八榮譽假」，害得同僚延至週六上午才能放假，其中8名士兵為此於營區內圍毆張姓下士成傷出氣，案經桃園憲兵隊送辦，桃園地院將嚴姓等8名士兵依共同犯陸海空軍刑法對上官施暴罪，各判處3月有期徒刑，得易科罰金。

事件導火線起於陸軍步兵第109旅「虎躍部隊」步一營步一連張姓下士於去年10月25日於北測中心訓練期間，在野外訓場時將個人蘋果手機MDM系統任務模式解鎖錄影進行自拍，之後於11月17日上傳個人抖音，經臉書粉專「靠北長官」曝光此事，部隊懲處取消步一連1個月的一八榮譽假，也就是無法在週五晚間6點放假離營，延後到週六上午才能放假離營，引發部隊士兵對禍首張姓下士的不滿。

判決指出，原均在109旅「虎躍部隊」步一營步一連服義務役的嚴姓、邱姓、賴姓、黃姓、陳姓、高姓、陳姓及彭姓士兵，因前述原因於2024年11月17日晚間8點許，在桃園市楊梅區營區內分別以徒手毆打及推擠等方式加以圍毆，造成張姓下士腦震盪、頭皮開放性傷口2公分、右側手部擦傷、左側上臂挫傷、右側腕部挫傷、頭部右耳撕裂傷等傷害。

案發時經在場的黃姓、陳姓中士及王姓、吳姓下士見狀制止，將受傷的張姓下士送醫診治縫合，部隊回報監察官及保防官，隨後由憲兵指揮部桃園憲兵隊調查後將動手的8士兵移送偵辦；桃園地檢署偵查認為，8人雖因激憤而出手，但被害人張姓下士為其等上官，集體毆打行為已嚴重破壞軍中倫理秩序，造成部隊管理困難，加上109旅出具意見書佐證其等行為對部隊造成不良影響，建請法院從重量刑，維護軍紀。

陸軍109旅的刑事陳述意見狀指稱，嚴姓等8名士兵的行為雖然是基於「激憤」或「義憤」，但仍屬暴行犯上。軍紀為軍隊命脈，8名被告的行為已破壞軍中倫理秩序，導致部隊管理困難，該旅為新訓單位，人員流動快速，若不重懲，恐招致其他官兵不當仿傚，致軍中紀律敗壤，因此懇請法院能從重量刑。

法官審理認為，嚴姓等8士兵以徒手及推擠方式對被害張姓下士施暴，因「激憤」而犯案，並非發洩對社會不滿而無差別施暴，反社會傾向及惡質程度不明顯，審結各判處3月徒刑，得易科罰金。可上訴。

法官說明，不予被告減刑的原因，是被害人受有腦震盪等傷害，且犯罪地點在軍營內，暴行犯上行為破壞軍中倫理及軍紀，導致部隊管理困難，難以寬恕。而對軍方請求重懲以維護軍紀，法官也解釋，「對上官施強暴」已經是陸海空軍刑法49條3項的構成要件，依禁止雙重評價原則，不得再將「以暴行犯上」列為加重量刑的因子，法院在法定刑度3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金的範圍內，已判處「較重」的有期徒刑，而非僅量處拘役或罰金，如此刑罰已足以給予相應責任，並達到嚇阻犯罪效果。

