    社會

    免費發送知名偶像周邊商品？ 小心是詐騙

    2025/11/11 10:14 記者歐素美／台中報導
    劉男心覺有異，到派出所報案。（民眾提供）

    劉男心覺有異，到派出所報案。（民眾提供）

    台中市潭子區一名劉姓男子，日前在社群平台上看到貼文宣稱免費發送偶像官方手燈，誤信為粉絲福利，點擊不明連結下單後，竟遭假冒客服以「帳戶遭凍結」為由，要求提供3萬元的人頭帳戶以協助處理，幸劉男發現有異，立即前往大雅警分局潭北派出所求助，警方迅速識破詐騙手法，成功協助男子保住財產。

    劉姓男子 （29歲）於本月9日晚間8時許，前往台中市大雅警分局潭北派出所報案，他表示，在社群媒體上看到一則貼文，內容聲稱只要是偶像粉絲即可免費領取官方手燈，便私訊對方，並依指示點入賣貨便連結操作，不料，即接獲自稱客服人員來電，聲稱交易涉及虛假行為，帳戶已遭凍結，要求劉男提供一個有新台幣3萬元的人頭帳戶進行「解凍」。

    劉男心覺有異才到派出所報案， 警方聽取劉男講述立即上網查核，發現該手法與近期詐騙案例高度相似，遂耐心向劉男說明詐騙集團常見話術及操作手法，並舉出實例佐證，劉男才驚覺自己險些受騙，對警方的即時協助深表感謝。

    大雅警分局提醒民眾，詐騙集團常利用「免費贈品」、「限時好康」等誘因吸引點擊，再以帳戶異常、交易爭議等理由要求提供個資或金錢。若遇可疑訊息或陌生人要求金錢往來，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或110報案，讓警方陪您一起守護財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    社群平台宣稱免費發送偶像官方手燈，當心是詐騙。（民眾提供）

    社群平台宣稱免費發送偶像官方手燈，當心是詐騙。（民眾提供）

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播