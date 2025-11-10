物流貨車追撞自小客車 貨車司機有酒精反應

湖西志清國中前，發生物流貨車追尾前方自小客車車禍。（記者劉禹慶攝）

鳳凰颱風來襲！澎湖即將進入「封島」時刻，預估藍色公路將斷航3日以上，因此物流貨車今（10）來回穿梭澎湖大街小巷，加強運送民生物資，今日地點在縣道203線6.86公里處岔路口（許家段、志清國中前），發生物流貨車「追尾」自小客車，導致自小客車女性司機下巴受傷送醫，貨車司機經酒測有酒精反應，依公共危險罪移送法辦。

馬公警分局調查指出，今日上午10時27分許，林姓男子（77年次、澎湖籍）駕駛營業用物流小貨車，沿縣道203線鼎灣往東衛方向行駛，行至志清國中與前方同向行駛欲左轉，由洪姓女子（57年次、澎湖籍）駕駛之自小客車發生碰撞，造成雙方皆受擦挫傷。小貨車駕駛拒絕送醫，洪姓小客車駕駛下巴受傷，10時42分送往三總澎湖分院。

經警方現場實施酒測，營業小貨車駕駛有飲酒（酒測值0.15），立即依公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

由於車禍意外，志清國中前澎湖縣道一度影響交通。（記者劉禹慶攝）

