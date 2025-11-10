年輕人疑戶外吸愷他命忘帶走 清潔員發現、林口警循監視器調查

一群年輕人昨在新北林口一間社區後門疑吸毒，結果忘記帶走相關物品，被社區清潔員發現報警。（新北市議員陳明義提供）

一群年輕人昨天清晨5點多在新北市林口區民富街一帶疑似吸毒，結果吸完忘記帶走相關物品，昨早8點多被社區清潔員在社區後門發現遺留的白色結晶粉末，清潔員懷疑有人吸毒便立即報警，林口警分局初步鑑驗確認為第三級毒品愷他命，警方已調閱監視器畫面，掌握6名嫌疑人及車號，以車追人調查中。

根據監視器畫面顯示，昨天清晨5點多，一群年輕人在社區後門的人行道拿出鐵盤，疑再倒上愷他命，隨後拿起鐵盤貼近鼻子，疑似吸毒，後續離開現場，卻未帶走鐵盤，被社區清潔人員發現。

林口警分局表示，獲報林口區民富街某社區後門發現疑似愷他命粉末及K盤，經初步篩檢呈毒品愷他命陽性，立即調閱周遭監視器，已鎖定4男2女聚集該處，其中4名男子使用該k盤，後續搭乘計程車離開，警方將循線查緝到案，並依違反毒品危害防制條例送辦。

新北市議員陳明義也接獲報案者告知此事，陳明義表示，林口治安問題不容忽視，繼先前槍擊事件後，如今又傳當眾吸食毒品事件，他第一時間聯繫警方，要求速查明提供影像中的可疑人等與毒品來源，因林口幼兒孩童比例高，任何挑戰公安、治安的行為，警方都須嚴辦到底。

陳明義說，他將持續與警方配合，針對林口地區加強巡邏與防制勤務，特別是公園、空地、社區周邊等死角，防止毒品與暴力事件發生。

林口警分局初步鑑驗白色粉末，確認為第三級毒品愷他命。（新北市議員陳明義提供）

警方已調閱監視器畫面，掌握6名嫌疑人及車號，以車追人調查中。（新北市議員陳明義提供）

