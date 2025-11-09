為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義大林凶宅貶值609萬 輕生房客父母、公司判連帶賠償

    2025/11/09 10:54 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義縣大林鎮王姓屋主2018年將名下套房租給保全公司做為宿舍，保全公司周姓員工2021年因債務問題在房內輕生死亡，該套房成為「凶宅」，經嘉義市建築師公會鑑定房價減損609萬8400元，王男向保全公司龍姓負責人、周男的繼承人家屬求償，嘉義地方法院一審判保全公司負責人、周男父母連帶賠償609萬8400元，全案可上訴。

    王姓屋主主張，該間套房是保全公司在2018年以法人名義承租作為員工住宿，每月租金4000元；周男在外負債累累，常有債權人到台中工作處滋事，公司將周男調到大埔美工業區，周男仍須在員工宿舍待命、備勤，卻在調職到大林期間在房內輕生，經嘉義市建築師公會鑑定為「中凶」等級的凶宅，正常交易價格每坪18萬元、總價值達1742萬4000元，減損約65%計算，減損金額達609萬8400元，還要支付修復費用等，讓他損失重大。

    龍姓負責人辯稱，他沒有與王姓屋主有租賃關係，周男下班後輕生不在執行職務期間，沒有待命制度；王男的建物謄本所載建物用途為店舖倉庫，不得居住使用，有違建築法以及消防法令，王姓屋主也有過失。

    周男父母辯稱，王姓屋主將店鋪倉庫違法隔間成套房出租，不符消防與建築法規，與兒子死亡具相當因果關係，得依民法向王某請求150萬元撫慰金賠償，主張與王某求償抵銷。

    承審法官認為，保全公司經龍姓負責人同意承租該套房作為員工宿舍，周男受僱於該公司，且依前大法官詹森林、大法官陳忠五等人專文，認承租人對出租人應負損害賠償責任，而「凶宅」在社會文化與風俗觀念中，一般人會忌憚居住使用或無意購買，無法排除於租賃物毀損滅失之外，判准王姓屋主求償。周男輕生與倉庫隔間無任何因果關係，周男父母主張求償抵銷無據。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播