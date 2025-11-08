林雪峰赴中替侯友宜拉票 台南高分院認定「美女刺客」共犯身分

綽號「美女刺客」，曾代表國民黨參選嘉義市議員的林雪峰。（資料照）

有「美女刺客」稱呼的藍營人士林雪峰，曾代表國民黨參選嘉義市議員，他涉受中國台州市台辦資助，招攬村里長赴中國，宣傳支持侯友宜選總統，高等法院台南分院日前撤銷原判，將她以共犯身身分犯反滲透法與選罷法罪，判刑4年、褫奪公權3年，追徵犯罪所得9600元。

法院認定，第16任總統大選國民黨候選人為侯友宜，林女為爭取選民支持，於前年8月至11月間，3度招募村里長與地方人士赴浙江6天5夜旅遊，團費每人僅繳1萬6000元或1萬8000元，含機票與在台接送餐食，其餘食宿、交通、門票，全由中國台州市台辦負擔。

團員抵達後由中國官員全程接待，餐敘時多次宣稱「支持侯友宜才能促進兩岸交流」，林女亦在行程中表態，希望團員投票支持侯。

檢調掌握入出境紀錄、群組對話及合照，多名團員於警詢與偵查階段供稱，出發前或到陸後即知為「落地招待」，且在餐敘中確實聽聞「支持特定候選人」言詞。法院認為，低價長天數旅遊由官方單位全程接待，並穿插政治宣講內容，已非一般觀光，而是以不正利益影響投票意向之行為。

台南高分院認為，中國是屬反滲透法所稱「境外敵對勢力」，台州市台辦為其所屬組織，林女受其指示、委託與資助行賄，與台辦人員分工明確，構成共同正犯。雖一審量刑正確，但未明示「共同」法律構成，屬適用瑕疵，故撤銷改判並維持原刑。

本案三次出團時間緊鄰大選，招募對象以具投票影響力之村里長與地方人士為主，團費結構顯失常理，顯屬政治性資助。林女辯稱僅為一般兩岸交流、否認行賄動機，但法官依證據內容與行程安排認其辯詞不足採信。二審最終將林列為共犯，維持4年徒刑與褫奪公權3年，並追徵犯罪所得9600元。

