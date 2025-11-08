為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    瞎！醉男街頭問泰國變性人性別 遭持高跟鞋追打爆鬥毆

    2025/11/08 11:36 記者邱俊福／台北報導
    北市信義商圈發生街頭鬥毆，警方到場了解狀況。（記者邱俊福翻攝）

    北市信義商圈發生街頭鬥毆，警方到場了解狀況。（記者邱俊福翻攝）

    台北市夜店林立的信義商圈今天凌晨發生一起街頭鬥毆暴力事件，2名身穿低胸、熱褲，腳踩高跟鞋的泰國變性人，相偕漫步街頭時，突遭酒醉的陳姓男子以英文詢問性別，讓其中1人不滿上前理論，一言不合，乾脆脫下高跟鞋，持鞋追打陳男，陳男不甘示弱，揮拳反擊，也將對方打倒在地，該追打鬧劇，引發許多路過民眾駐足圍觀，甚至有人錄下影像以「信義格鬥賽」為題PO在網路社群，興起熱議，最後雙方鬧上警局互控傷害。

    警方調查，今天凌晨近4時許，正當信義商圈夜店人潮逐漸散場時刻，滿身酒味的陳男坐在北市信義區松壽路16巷口附近石階，看到2名泰國變性人徒步經過，上前搭訕，詢問性別。

    當時，其中1名泰國變性人聞言，情緒激動，上前跟陳男爆發口角，雖陳男一度以英文道歉，但該變性人不願接受，直接把隨身包包交給另名泰國變性人後，直接脫下一隻高跟鞋，持鞋追打陳男額頭。

    陳男被打後，立即揮拳還擊，一拳將對方打倒在地，激烈的追打、推擠場面與相互叫囂，引發附近夜店散場人潮的圍觀；轄區警方據報派員趕抵，現場詢問雙方皆有提告傷害意願，便將2人帶返派出所製作筆錄，依法偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播