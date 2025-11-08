瞎！醉男街頭問泰國變性人性別 遭持高跟鞋追打爆鬥毆

北市信義商圈發生街頭鬥毆，警方到場了解狀況。（記者邱俊福翻攝）

台北市夜店林立的信義商圈今天凌晨發生一起街頭鬥毆暴力事件，2名身穿低胸、熱褲，腳踩高跟鞋的泰國變性人，相偕漫步街頭時，突遭酒醉的陳姓男子以英文詢問性別，讓其中1人不滿上前理論，一言不合，乾脆脫下高跟鞋，持鞋追打陳男，陳男不甘示弱，揮拳反擊，也將對方打倒在地，該追打鬧劇，引發許多路過民眾駐足圍觀，甚至有人錄下影像以「信義格鬥賽」為題PO在網路社群，興起熱議，最後雙方鬧上警局互控傷害。

警方調查，今天凌晨近4時許，正當信義商圈夜店人潮逐漸散場時刻，滿身酒味的陳男坐在北市信義區松壽路16巷口附近石階，看到2名泰國變性人徒步經過，上前搭訕，詢問性別。

當時，其中1名泰國變性人聞言，情緒激動，上前跟陳男爆發口角，雖陳男一度以英文道歉，但該變性人不願接受，直接把隨身包包交給另名泰國變性人後，直接脫下一隻高跟鞋，持鞋追打陳男額頭。

陳男被打後，立即揮拳還擊，一拳將對方打倒在地，激烈的追打、推擠場面與相互叫囂，引發附近夜店散場人潮的圍觀；轄區警方據報派員趕抵，現場詢問雙方皆有提告傷害意願，便將2人帶返派出所製作筆錄，依法偵辦。

