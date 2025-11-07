南投校園整建拆除廢棄物違法回填他地 2男各遭判刑6個月

南投縣羅娜國小舊校舍整建工程，前年11月舉行動土奠基典禮，預計明年6月完工，但拆除的廢棄物卻被違法回填他地。（南投縣政府提供）

南投縣近幾年來頻傳廢棄物違法棄置或回填掩埋案件，嚴重影響環境衛生，縣府環保局今年1至9月共移送41件，縣內信義鄉羅娜國小舊校舍整建工程拆除產生的營建廢棄物，即遭王姓男子雇用胡姓男子運至伍姓女子土地掩埋，南投地院依違反廢棄物清理法，將王男、胡男2人各判刑6個月。

判決書指出，45歲胡姓男子，明知依廢棄物清理法規定，未經申請許可，不得從事廢棄物清除、處理，利用某營造公司承攬南投縣信義鄉羅娜國小111年度舊校舍整建工程進行拆除作業時，取得伍姓女子同意，於去年以每日8000元代價，雇用56歲王姓男子駕駛自用大貨車，將該工程拆除的廢棄物運至伍女位於信義鄉土地回填、堆置。

南投縣政府環保局接獲信義警分局通報，會同羅娜國小校長於去年前往現場稽查，經測量回填、堆置的廢棄物長31公尺、寬9公尺、高0.5公尺，體積達139.5立方公尺。

胡姓、王姓2男雖辯稱羅娜國小整建工程產出的是基礎土方，並非廢棄物，且回填的土地是低窪地，因怕下雨會塌掉才暫時回填，會將回填土方再載回學校等語，惟法官認為被告2人對工程開挖物夾雜土石，並非單純土方應有所認識，依違反廢棄物清理法各判刑6個月，得易科罰金。

