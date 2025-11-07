為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南投校園整建拆除廢棄物違法回填他地 2男各遭判刑6個月

    2025/11/07 15:25 記者張協昇／南投報導
    南投縣羅娜國小舊校舍整建工程，前年11月舉行動土奠基典禮，預計明年6月完工，但拆除的廢棄物卻被違法回填他地。（南投縣政府提供）

    南投縣羅娜國小舊校舍整建工程，前年11月舉行動土奠基典禮，預計明年6月完工，但拆除的廢棄物卻被違法回填他地。（南投縣政府提供）

    南投縣近幾年來頻傳廢棄物違法棄置或回填掩埋案件，嚴重影響環境衛生，縣府環保局今年1至9月共移送41件，縣內信義鄉羅娜國小舊校舍整建工程拆除產生的營建廢棄物，即遭王姓男子雇用胡姓男子運至伍姓女子土地掩埋，南投地院依違反廢棄物清理法，將王男、胡男2人各判刑6個月。

    判決書指出，45歲胡姓男子，明知依廢棄物清理法規定，未經申請許可，不得從事廢棄物清除、處理，利用某營造公司承攬南投縣信義鄉羅娜國小111年度舊校舍整建工程進行拆除作業時，取得伍姓女子同意，於去年以每日8000元代價，雇用56歲王姓男子駕駛自用大貨車，將該工程拆除的廢棄物運至伍女位於信義鄉土地回填、堆置。

    南投縣政府環保局接獲信義警分局通報，會同羅娜國小校長於去年前往現場稽查，經測量回填、堆置的廢棄物長31公尺、寬9公尺、高0.5公尺，體積達139.5立方公尺。

    胡姓、王姓2男雖辯稱羅娜國小整建工程產出的是基礎土方，並非廢棄物，且回填的土地是低窪地，因怕下雨會塌掉才暫時回填，會將回填土方再載回學校等語，惟法官認為被告2人對工程開挖物夾雜土石，並非單純土方應有所認識，依違反廢棄物清理法各判刑6個月，得易科罰金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播