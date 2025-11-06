為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    自幼打罵家暴 渣父中風法官判三子免扶養

    2025/11/06 06:23 記者蔡彰盛／新竹報導
    自幼打罵家暴，渣父中風法官判三子免扶養。（記者蔡彰盛攝）

    自幼打罵家暴，渣父中風法官判三子免扶養。（記者蔡彰盛攝）

    新竹陳男婚後不顧家庭，酗酒後半夜要3個孩子罰站半蹲或高舉椅子，2個孩子罹患心臟病，但陳男從不負擔妻兒生活費，61歲的他日前中風偏癱住院，社工要孩子們付醫藥費，三個孩子以父親當年棄養他們母子四人，提告免除對渣父的扶養義務，新竹地院判准。

    3人控訴，父親陳男77年結婚，98年離婚，婚後自母親懷孕就不負擔家庭生活費，三人先後陸續出生後，母親遇有家庭費用不足或無力繳納孩子們學費時，僅能向娘家借款支應。

    父親長期酗酒，除將賺的錢花在喝酒上，酒後並會對孩子罵髒話或動手打，有時半夜也會無故要求三人罰站、半蹲，或高舉椅子，若無力氣繼續高舉椅子，就會拿東西丟他們，偶遇三人哭鬧即會打罵家暴，並恐嚇母親不得報警，三人自幼即是在父親打罵家庭暴力下成長。

    長子自幼即因心臟疾病領有極重度重大傷病卡、小弟則有心臟其他特定先天性畸形傷病，三個孩子自幼生病及診療過程均由母親陪同照料，父親從未關心探視。與母親離婚後，父親便離家而無聯繫，對孩子三人不聞不問。

    陳男因腦梗塞及急性呼吸衰竭，於今年6月到醫院就診，社工聯繫孩子們表示已代墊諸多費用，請求他們支付。然父親對他們未盡扶養義務且情節重大，若由他們負擔顯失公平，因此提告請求免除扶養義務。

    陳男現在因中風，左手左腳偏癱，無法行走，目前由新竹縣政府社工安排入住護理之家，他對孩子們主張的事實沒有意見，也同意孩子們的請求。

    法官調查，陳男酗酒後對於年幼孩子們打駡等精神或身體上不法侵害，戕害孩子身心之健全發展。又2個孩子罹有先天性心臟疾病，就醫事宜均係由母親陪伴治療，陳男未陪同亦未曾給醫療費用。3個孩子自幼即全仰賴母親扶養長成，甚或年幼即需打工自力更生，成長過程中從未受父愛照拂，備極艱辛，陳男未盡扶養義務，更以身體或精神上痛苦加諸於孩子，情節重大。最後判准3個孩子免除對父親的扶養義務。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

