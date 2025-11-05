為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄2轎車疑未保持距離追撞 2人受傷送醫

    2025/11/05 08:11 記者黃良傑／高雄報導
    高雄2轎車追撞2人受傷送醫，疑未保持距離肇責待鑑。（民眾提供）

    高雄2轎車追撞2人受傷送醫，疑未保持距離肇責待鑑。（民眾提供）

    高雄市三民區中華二路與熱河二街口，今（5日）清晨4時12分許，2輛轎車發生追撞意外，造成2人受傷送醫治療，雙方酒測值為0，無酒駕情事，肇責仍待警方進一步鑑定釐清。

    三民一分局指出，今天清晨接獲報案，指三民區中華二路與熱河二街口發生車禍，轄區哈爾濱所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

    經了解，洪男（33歲）駕駛轎車搭載乘客薛男（42歲），沿中華二路南向北行駛內側車道行駛，另黃男（25歲）駕駛轎車載乘洪女（22歲），2車行駛於同向中間車道。

    雙方行經至案發路口時，疑因洪男欲變換車道至外側未注意保持安全距離，不慎與黃男發生碰撞，造成駕駛洪男及乘客洪女等二人受傷送醫。

    雙方酒測值均為0，並無酒駕情事，乘客洪女因嘴角擦傷，另車駕駛洪男也受傷分別送醫治療，初步肇事原因研判疑為洪男變換車道未保持安全距離，詳細肇事責任仍待交通警察大隊進一步鑑定分析。

    高雄2轎車疑未保持距離追撞，2人受傷送醫。（民眾提供）

    高雄2轎車疑未保持距離追撞，2人受傷送醫。（民眾提供）

    高雄2轎車疑未保持距離追撞，2人受傷送醫，警方到場交管。（民眾提供）

    高雄2轎車疑未保持距離追撞，2人受傷送醫，警方到場交管。（民眾提供）

