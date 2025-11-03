獨家》不限化學提煉！果汁粉混毒分裝 法院認屬「物理加工」製毒判4年半

胡姓男子被查獲將含有三級毒品成分的粉末摻入果汁粉混合、分裝成毒品咖啡包。圖為毒品咖啡包示意照。（資料照）

胡姓男子被查獲將三級毒品粉末摻入果汁粉混合、分裝成毒品咖啡包。其辯護人稱胡男僅負責調和、分裝，不算製毒，爭取以「持有」論；惟法官認為「物理加工式混合」也屬製造環節，不能只限化學提煉，考量胡男自白犯行，依犯製造三級毒品罪，判刑4年半。

胡男與暱稱「study.88」之人共謀製造三級毒品。去年7月起，由「study.88」準備含有「氯甲基卡西酮」、「4-甲基甲基卡西酮」及「甲基-N,N-二甲基卡西酮」等三級毒品粉末，以丟包方式於苗栗縣苑裡鎮租屋處交由胡男。胡男並依其指示，上網購買果汁粉，並按比例將毒品粉末與果汁粉混合，再分裝成「毒品咖啡包」。

警方掌握情資追查，於今年5月19日下午4點持搜索票前往拘捕胡男到案，並當場查扣毒品咖啡包627包。胡男自白犯行，苗栗地檢署依製造三級毒品罪嫌將他起訴。

依《毒品危害防制條例》，製造第三級毒品者，處7年以上徒刑；持有第三級毒品純質淨重5公克以上者，處二年以下徒刑。庭訊中，胡男辯護人主張，其當事人行為僅是調和、分裝，不具化學製造行為，不應論以製毒罪。

不過，法官認為，《毒品危害防制條例》第4條所謂「製造」，指行為人利用原料或物質，加工成具成癮性、濫用性及危害社會之毒品製品。該行為不僅包括化學提煉、合成，也涵蓋純化、加料、上色、壓錠、裝囊等使毒品更適於施用或販售的加工過程。

法官指出，且近年毒品樣態改變，新興毒品多以咖啡包、糖果、飲品粉等形式出現，製造方式也由傳統化學反應轉為單純混合、調和。因此，解釋毒品「製造」之定義，亦應隨之調整，與時俱進。

法官認為，胡男將3種第三級毒品添加一定比例果汁粉之過程，係為更便利他人購買施用，使該毒品更具有購買性，足生毒品對外擴散之抽象危險，應認所為屬毒品危害防制條例第4條所稱之製造行為。

