    環保蟑螂集團再犯案？宜蘭冬山山坡地遭偷倒數十噸事業廢棄物

    2025/11/03 11:32 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近一處山坡地，遭人偷倒數十噸事業廢棄物。（圖由讀者提供）

    宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近一處山坡地，傳出遭人偷倒數十噸事業廢棄物，下方有農業灌溉使用的小埤湖，外界擔心污染農業用水，矛頭指向環保蟑螂集團幕後操控。縣府環保局今天（3日）下午將派員勘驗，調查廢棄物來源。

    宜蘭縣員山鄉、冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉等地，去年底陸續遭人棄置廢棄物，宜蘭地檢署偕同縣府環保局溯源，查出來自新北市，濫倒量達上千噸，揪出涉案的環保蟑螂集團，檢方今年4月起訴20人，不料，事隔1年，疑似又有環保蟑螂集團到宜蘭犯案。

    這次事發地點在道教總廟三清宮附近一塊5000坪大的山坡地保育區農牧用地，黃姓地主完成整地，打算日後種植生薑，土地閒置期間，入口處設置鐵門管制，由於宜蘭連日雨勢，黃姓地主擔心山坡地發生災情，昨天下午4點多上山察看，發現鐵門遭人破壞，農地上被傾倒大量廢棄物。

    經過檢視，堆置的廢棄物以塑膠類為主，經過輾碎後裝進太空包，疑由大貨車載運到此偷倒，根據研判，這些廢棄物分類後已有處理，原本應載到焚化廠或末端處理場，可能想要省下處理費，運到這裡偷倒，傾倒數量估計有數十噸，不排除環保蟑螂集團所為。

    偷倒地點鄰近冬山鄉大進休閒農業區的小埤湖，農民擔心事業廢棄物若含有毒成份，恐藉由雨水滲入土壤流向小埤湖，希望儘速清除，避免造成污染。

    事業廢棄物裝進太空包，疑由貨車運送偷倒。（圖由讀者提供）

    外界擔心偷倒的廢棄物含有毒成分造成污染。（圖由讀者提供）

    山坡地入口處的鐵門被破壞。（圖由讀者提供）

