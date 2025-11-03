獨家》徐巧芯大姑劉向婕與夫杜秉澄涉助詐團洗錢 2人延長羈押禁見2月

立委徐巧芯大姑劉向婕（左）與丈夫杜秉澄被控替詐團洗錢等犯行，高等法院裁定劉女2人自11月7日起均延長羈押禁見2個月。（記者楊國文攝）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢2289萬多元，台北地院依觸犯洗錢、組織犯罪防制條例等罪，分別判刑10年、15年，全案上訴高等法院審理，杜曾爆料「徐巧芯叫我認罪」，引起騷動；高等法院認定劉女、杜男一審均遭重判且罪嫌重大、有勾串被告及再犯之虞，裁定11月7日起均延長羈押禁見2月。

高院考量劉向婕、杜秉澄2人的羈押日期將於本月6日屆滿，日前訊問2人，以4個理由認定2人仍有羈押必要。首先，劉女2人涉洗錢防制法第19條及組織犯罪防制條例第3條等罪嫌，一審分別被判10年、15年，犯罪嫌疑重大。

高院審理也認為，杜秉澄未坦承犯行，劉向婕僅坦承洗錢部分犯行，加上尚有檢方起訴其詐團上層成員「小老虎」等人迄未到案，且杜秉澄於準備程序庭聲請傳喚虛擬貨幣幣商、人頭帳戶申請人及相關證人等到庭對質、詰問，至今還有同案被告吳沂珊、部分證人未到庭作證，2人仍有勾串共犯或證人之虞。

再者，杜秉澄先前因涉及相類案件經檢察官多次不起訴處分，在本案仍涉嫌類似犯罪行為，且以諸多辯解合理化所涉犯罪事實，不排除杜男2夫婦尚有反覆實施同一犯罪之虞；此外，高院審酌杜2人多次參與三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，被害人人數、詐騙金額均不在少數，對於社會秩序及治安影響匪淺，情節不輕，若未羈押，無法確保審判或執行程序順利進行，而有繼續羈押禁見必要，裁定2人自11月7日起均延長羈押禁見2月，並禁止通信、收受物件。可抗告。

台北地檢署指控，37歲杜秉澄招募友人林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶，作為其水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗錢2289萬多元。

台北地院今年1月，依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉女、杜男判刑10年、15年，林于倫8年、吳沂珊6年，全案上訴高院審理中。杜曾在還押時爆料「徐巧芯叫我認罪」，但徐否認。

立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄（左）被控替詐團洗錢等犯行，高等法院裁定杜2人自11月7日起均延長羈押禁見2個月。（記者楊國文攝）

