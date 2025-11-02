親手放火燒死父親！醫科女3提再審：我沒瘋、爸沒死

因縱火弒父判刑的醫科女劉瑀涵，再以父親未死、DNA遭隱匿為由聲請再審。台南高分院認主張無據、非新證據，裁定駁回。（記者王捷翻攝）

考醫師國考連續落榜、因縱火弒父遭判刑的劉瑀涵，服刑期間第三度聲請再審，堅稱父親仍在世，DNA結果被隱匿，還自稱父親想與她發展「關係」，並指母親曾威脅生命，自己沒瘋，希望重新精神鑑定，高等法院台南分院審理裁定駁回。

劉女為醫科高材生，2019年在台南永康區住家與母親爭吵後，開車到加油站購汽油回家放火，父親命喪火窟。她事後情緒崩潰，在屋外抱著家人痛哭，警員也一度未察覺她是凶嫌。案發後法院考量其精神狀況與家人原諒，一審判刑12年、二審改判10年，並命刑前監護2年，最高法院於前年駁回上訴確定。

請繼續往下閱讀...

劉女服刑後多次聲請再審，都主張父親劉竑蔚並未死亡，這次再審，她提出父親在台東鐵花路宿舍，另外父親劉竑蔚卻一直支持他，甚至希望與她發展關係，基於這一點，她不會承認劉竑蔚是父親。

還說當時因精神緊繃誤稱遭舅舅性侵，實為心理防衛，案發前母親曾威脅生命，使她長期恐懼，案發後在刑警隊被採DNA卻未告知結果，懷疑警方暗中比對血緣。她更稱母親近日鬆口，暗示她與長庚集團內部人士有血緣，並提及自己2017年在林口長庚醫院實習期間，因腦部受撞擊出現記憶斷片，懷疑當時遭人利用或誤導。

台南高分院指出，再審必須有足以動搖原判的新事實或新證據，劉女所提內容屬主觀臆測，且卷內已有相驗筆錄、現場照片、屍體證明書等資料，足證其父確實死亡。至於要求重新鑑定或移監，與再審要件無關。法院並認為，之前她已兩度以「父親未死」為由聲請遭駁，如今再度提出，違反刑事訴訟法規定，同一事由不得重複聲請，程序顯屬不合法。

