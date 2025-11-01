為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    開車未禮讓撞傷婦人 基隆男吊扣駕照+挨罰1.8萬

    2025/11/01 19:37 記者林嘉東／基隆報導
    陳姓男子下午駕車沿著基隆市基金一路208巷，駛入基隆長庚情人湖院時，未停等正在穿越斑馬線的李姓婦人，致李婦手腳多處擦挫傷。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市陳姓男子今（1日）駕車沿基金一路208巷，左轉基隆長庚醫院情人湖院區大門時，撞及走在斑馬線上的68歲李姓婦人，致李婦手、腳多處擦、挫傷。警方到場繪製事故圖後，依新修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，除吊扣陳男駕照1年外，另開罰1萬8000元。

    基隆市警察局交通隊交安組長楊弘亮表示，駕駛未停讓行人，致行人傷亡的處罰金額大幅提高，依交通部新修正的「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，罰鍰已由7200元提高至1萬8000元；若造成重傷或死亡，將一律處以最高罰鍰3萬6000元，並依法追究刑責；新制已於今年6月30日起施行。

    58歲陳姓男子今天下午3點20分，駕車沿基隆市基金一路208巷，左轉駛進情人湖院區大門時，撞及正在穿越馬路的68歲李姓婦人，致李婦倒地，手腳多處擦挫傷，就近送往長庚醫院急救。

    警方調查，陳男駕車左轉駛入醫院大門時，車子右側A柱擋住他視線，未注意李婦從他車子右前方走來；李婦則是附近住戶下午到情人湖風景區運動回程時挨撞。

    警方在繪製事故現場圖後，認定陳違反道路交通管理處罰條例第44條規定，駕車行近斑馬線時，不暫停讓行人先行，依新修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，除吊扣陳男駕照1年外，另開罰1萬8000元。

