為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    補教狼師偷拍30人判12年盼停押顧妻小 法院裁定延押2個月

    2025/10/29 07:21 記者陳建志／台中報導
    陳姓補教狼師遭判刑12年上訴二審，近日開庭稱要照顧妻小、母親，並籌錢賠被害人希望停押，不過台中高分院法官認為有逃亡之虞，裁定延押2月。（記者陳建志攝）

    陳姓補教狼師遭判刑12年上訴二審，近日開庭稱要照顧妻小、母親，並籌錢賠被害人希望停押，不過台中高分院法官認為有逃亡之虞，裁定延押2月。（記者陳建志攝）

    台中地檢署偵辦「創意私房」性影像網站，從大量會員中發現台北市陳姓補教狼師，2015年起前後9年在補習班、自家浴室藏放自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，偷拍更衣和洗澡畫面，30名學生、同事受害，大部分是未成年少女。台中地院今年5月判決12年徒刑，陳男已上訴二審，近日開庭稱有妻小、母親要照顧，並籌錢賠償被害人希望停押，但法官認為所犯為重罪有逃亡之虞，裁定從10月29日起延押2個月。

    台中地檢署起訴指出，40歲陳男2015年起在台北市當補習班老師，之後到國小擔任代課老師，卻多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部並以手機偷拍。

    陳男擔任代課老師期間，約學生到宜蘭、台中旅遊，卻提前在民宿廁所架密錄器竊錄；2021年到2023年間又多次約學生爬山，回程刻意到他汐止區住處洗澡，同樣在浴室放竊錄工具，多名女學生沐浴遭偷拍。

    檢警搜索陳男住處、學校，查扣電腦、手機，隨身碟，還有自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，發現遭偷拍女子達30人，其中25人未成年，陳男還將影片上傳社群，檢方依兒童及少年性剝削防制條例等將他起訴。

    台中地院審理後，今年5月29日宣判，依對未滿14歲少女猥褻行為、兒童及少年性剝削等55罪，判他12年有期徒刑。

    陳男上訴二審，因羈押期將屆滿，近日開庭時表示，因家中尚有妻小及母親需要照顧，且希望能在外多籌措金錢賠償被害人，希望不要繼續羈押，不過台中高分院法官認為，陳男所犯均是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，加上已判處應執行有期徒刑12年，將來若受有罪判決確定，可預期刑度非輕，其逃匿規避執行的可能性甚高，如果沒有羈押，無法確保後續到案接受審判及執行，裁定10月29日起，延長羈押2月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播