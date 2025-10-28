彰化鄉代祈福合照伸手惹議！ 手滑女學生臀部性騷擾罪嫌起訴

埔鹽鄉順天宮今年4月舉辦考生祈福活動。（民眾提供）

彰化縣埔鹽鄉順天宮今年4月舉辦考生祈福活動，竟爆出施姓鄉民代表伸鹹豬手，於合照時將手放在女學生腰部並滑向臀部。學生家長氣得在臉書發文指控並提告，不過施姓鄉代雖曾強烈否認，甚至揚言要「斬雞頭」立誓證明清白。彰化地檢署近日偵結，勘驗影片與證詞，認為手部有滑向女學生臀部之行為，依違反《性騷擾防治法》罪嫌起訴。

該案事發於4月25日上午10時，該校三年級師生至順天宮參加考生祈福活動，據了解，施姓鄉民代表與學生合照時，疑似趁機伸手觸碰女學生腰部，甚至滑向臀部，結果都後方同學目睹感到驚訝，並於返程車上出現「代表可以摸，我也要摸」等不當言論，讓受害女學生情緒低落。

家長獲悉後憤而陪女兒報案，並在社群平台發文怒批「某鄉代表對未成年少女伸魔爪」，直指此舉「丟臉、該罷免」。貼文引發地方議論，施姓鄉代表則在定期會議中公開喊冤，強調自己清白。

他表示，社會有公理，順天宮的監視器可證明清白，外界不應以片面之詞抹黑。他辯稱，當時只是協助拍照、提醒大家靠近鏡頭，動作自然發生碰觸，絕無性騷意圖。施男強調「清清白白沒在怕」，並說若有誤會願道歉，但會保留追訴權，盼檢調還他清白。

彰化地檢署指出，經勘驗現場影片及相關證人證詞，認為施姓鄉代手部確有滑向女學生臀部之舉，已超出一般社交界線，依違反《性騷擾防治法》罪嫌起訴。另起「搭女學生肩膀」行為，未達性騷擾構成要件，予以不起訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

彰化考生祈福活動爆性騷擾疑雲，家長在社群平台發文指出，不只一名女學生受害。（民眾提供）

施姓鄉代表則在定期會議中公開喊冤，強調自己清白。（翻攝埔鹽鄉代會網站）

