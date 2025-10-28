橘子翻版？ 週刊指凱思國際大總管出境 檢調不證實

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

《鏡週刊》報導，曾涉跟拍民進黨立委王義川的凱思國際，該公司掌管金流與人事的核心人物，是民眾黨主席黃國昌的麻吉、永豐銀行前總座張晉源的祕書李光昕，而在黃國昌陷入狗仔跟監政敵醜聞曝光後，李光昕上月底突然閃電出境，行蹤成謎，宛如柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜翻版；檢調對此不證實、評論。

黃國昌被控指揮「狗仔集團」跟拍政敵，繼日前《中央社》控告其前記者謝幸恩背信罪嫌、青年監督聯盟執行長許譽騰告發支付狗仔薪水的「凱思國際公司」負責人李麗娟涉國安法，民進黨立委王義川也控告或告發黃國昌、李麗娟、謝幸恩及跟拍他的4名狗仔共7人，涉違反國安法、個人資料保護法、刑法妨害秘密等罪。

北檢將黃國昌等人列為被告偵辦，並將相關案件分由國安專組偵辦，據了解，檢調連日來已密集約談部分證人，至於李光昕目前身份仍為關係人，非被告。

《鏡週刊》今日報導指，凱思國際全盛時期約有12名狗仔，全由李光昕扮演「大總管」角色管理，李不僅掌管凱思國際帳務支出，包括公司開銷與狗仔薪水，還擔任人資長的角色，負責審核適合的撰稿記者與狗仔，有時就連跟監調度與同仁休假，甚至租車、訂便當等工作，都由她一手包辦。

