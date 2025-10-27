開母親馬自達百萬跑車搶銀樓被逮 娘嘆：家裡不缺錢幹嘛要搶?

警方在五指山攔截馬自達跑車逮捕吳姓搶嫌。（警方提供）

新竹36歲吳男今天上午10點多到有銀樓街之稱的東前街一處銀樓假裝挑選金飾，趁店員不注意時搶走1條市價約14萬的金項鍊後，開著媽媽的馬自達雙門百萬跑車往竹東五指山逃逸。警方獲報立即通報攔截圍捕，並於案發後1小時在五指山灶君堂前廣場將吳男逮捕，訊後依搶奪罪嫌送辦。

據了解，吳男家境小康，落網時語無倫次，一度聲稱自己「在做夢」，母親對於兒子搶銀樓一事也感到不解，哽咽表示家裡不缺錢，若兒子真有需要，開口說一聲就好，怎會幹下搶銀樓案？

請繼續往下閱讀...

新竹市警局第二分局表示，上午10時43分接獲報案，東前街一處銀樓發生搶奪案件，嫌犯吳男假藉選購金飾，趁店員不注意時搶走1條重約8.85錢，市價約14萬1200元的金項鍊，隨即駕駛市價約140萬的Mazda MX-5藍色雙門跑車，行經東門街、中正路直行朝武陵高架往竹東方向逃逸。

巧的是，休假的東門派出所所長王新弘人在竹東，趕往新竹市途中，在東西向快速道路68線竹東端，目擊吳嫌的跑車開往山區，立即呼叫線上警力趕赴現場，並同步通報周邊警網展開攔截圍捕。由於吳男駕駛的車輛顯眼，通知黃姓女車主才得知「平常是兒子在開」，警方立即以車追人，並通報新竹縣警局竹東分局協助追緝。

在縣市警方協力合作下，竹東分局下公館及北埔派出所員警於案發後1小時，即於上午11時46分在新竹縣北埔鄉五指山灶君堂前成功攔查該車，當場逮捕吳男並查扣贓物金項鍊1條，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。

吳嫌搶的金項鍊就在車上。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法