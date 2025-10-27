為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    霧峰白骨命案「綁屍鎖魂」？ 嫌犯：一個多月來闔不下眼

    2025/10/27 13:51 記者許國楨／台中報導
    位在霧峰山區的棄屍地點。（民眾提供）

    位在霧峰山區的棄屍地點。（民眾提供）

    台中霧峰山區白骨命案，現場發現被童軍繩與膠帶綑綁的遺體，原以為是單純掩飾犯罪手法，但外界認為涉案李嫌為避免亡者化鬼索命，特地「綁屍鎖魂」，雖是民間習俗，但對照李嫌落網時神情恍惚，聲稱「從犯案那天起就無法入眠」說詞，令人不寒而慄。

    據悉，死者為49歲李姓男子，與兒子同住在彰化員林，上月間因不明原因失聯，兒子向警方通報失蹤協尋，至於涉案31歲洪姓男子也住員林，與李男結識多年，近期2人因區區1萬元債務爆發口角，洪男於9月中旬將李男誘至霧峰山區談判，竟狠下殺手。

    據了解，李男遺體雖腐爛嚴重，但屍首並未分離，上半身留有部分衣物，頭部、軀幹均僅剩白骨，而下半身因有褲子保護保留較完整，此外，遺體上還纏繞繩索，以及少量膠帶，由於在台灣部分民俗中，若死於非命亡魂怨氣重，容易「回來索命」，早年有凶殺命案甚至流傳「死者要綁手腳、封口鼻」作法，避免冤魂離體作祟。

    外界對此議論紛紛，認為洪男行兇後驚慌失措，擔心死者「化鬼來報仇」，竟依據民間禁忌，以童軍繩與膠帶綑縛遺體。

    經查，死者與凶嫌平時都是在員林活動，與棄屍地點並無地緣關係，而嫌犯棄屍使用車輛是跟朋友借的，由於死者身型約160公分，與嫌犯將近180公分的壯碩體型相比，警方初步判斷此案為獨立犯案，目前排除有共犯協助，而洪嫌因難逃罪惡感，落網時嚴重恍神，聲稱從犯案到現在一直都無法入眠，全案檢警朝殺人罪方向偵辦。

    警方昨晚循線逮捕涉案洪嫌。（民眾提供）

    警方昨晚循線逮捕涉案洪嫌。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播