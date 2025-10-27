會計侵吞447萬公款！工會不放棄追討 纏訟6年翻案判刑

李姓會計涉嫌侵占公款，雖然賠償本金和利息，仍被高雄高院判刑。（記者鮑建信攝）

高市聯結車駕駛員職業工會李姓女會計，10年前涉嫌侵占公款447萬，歷經6年民事三審判決敗訴後，始被檢方以發現新證據起訴，她雖然賠償本利652萬元，仍被高等法院高雄分院依業務侵占罪，判處徒刑14月，不准緩刑。

據了解，被告李女自2012年1月1日起，至2016年12月31日止，擔任聯結車駕駛員職業工會會計期間，涉嫌侵占健保費共計447萬元，並被檢方予以不起訴定讞。

不過，工會不肯善罷甘休，打民事官司，要求李女返還這筆錢，歷經最高法院判決她敗訴定讞後，雄檢始以發現新證據、新事實，重啟偵辦程序，依業務侵占罪提起公訴，她並被地院判處有期徒刑1年2月。

檢方不服指出，李女在民事訴訟中始終否認侵占，歷經三審並耗時6年之久，被判決返還侵占款項後，又為避免遭查封拍賣，始提出現金清償，過程中耗費大量訴訟費用及司法資源，態度顯然不佳，要求從重改判。

李女則上訴指出，健保費447萬元，均已全數賠償，另賠償工會高達205萬元利息，要求從輕量刑，並宣告緩刑，以啟自新。

高雄高分院調查，此案經工會提起刑事告訴，後經不起訴、再議、聲請交付審判、民事三審程序後始被起訴，檢方和工會均不同意予以緩刑，但審酌李女認罪並賠償完畢，另支付205萬元利息，判決兩造均駁回，仍可上訴。

