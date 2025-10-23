為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    拘提閃兵坤達爆紅！新北帥檢挨批作秀 前同事心疼說話了

    2025/10/23 20:31 記者劉詠韻／台北報導
    檢察官粘鑫（右）赴桃園機場，率新北市刑大幹員拘提閃兵藝人坤達。（記者劉信德攝）

    檢警昨天清晨赴桃園機場拘提加拿大返台、涉嫌閃兵的Energy坤達。陪同行動、身穿全套西裝、身高186公分的檢察官粘鑫超高顏值引發全網熱議，卻遭批評有作秀之嫌。曾任新北地檢署檢察官的律師莊勝博則認為，以檢察一體來說，公訴組支援同事共辦案件或拘提行動稱得上常見，既展現對同事的支持，也可減輕警方執行壓力，尤其案件涉及知名藝人。

    粘鑫畢業於東吳大學法學院，司法官學院61期結業，在新北地檢署先後服務於緝毒專組與重大刑案專組，目前任職公訴組檢察官；曾與他共事的一名檢察官透露，粘鑫工作非常認真，與同事關係融洽，人緣良好。

    實際上，粘鑫曾偵辦威震集團董事長吳明達假釋出獄，又涉預備殺人案撤銷假釋一案、台灣汽車網紅Chester Car加密貨幣詐騙案，以及轟動一時的樹林無極慈玄堂等矚目案件。

    不過，今天傳出有法官私下批評，坤達既已公開發聲明致歉，隨即返台，不解檢警為何仍大陣仗到機場拘提，是擔心對方逃亡還是串證？更質疑檢察官到場有作秀之嫌，公訴業務是否應該執行拘提？

    對此，曾任新北地檢署檢察官、今年8月才轉職律師的莊勝博說，以檢察一體來說，支援同事或共辦案件很常見。他認為，檢察官任公訴時其實經常支援偵查案子，而公訴組同仁能抽空協助拘提，代表他願意幫忙同事，也顯示檢方對案件的重視。

    莊勝博也說，閃兵案涉及的都是具有知名度的藝人，檢察官到場，某種程度上也可減輕警方執行時的壓力。

    身高186公分的檢察官粘鑫超高顏值爆紅。（記者劉信德攝）

