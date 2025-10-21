為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    獨家》台灣絕跡猛禽出現中部深山? 原來是網站遭盜用的假訊息

    2025/10/21 16:18 記者張協昇／南投報導
    這篇網路文章指中部深山出現絕跡猛禽，引起不少民眾點閱。（圖擷取自網路）

    這篇網路文章指中部深山出現絕跡猛禽，引起不少民眾點閱。（圖擷取自網路）

    1個署名「教育部潔能系統整合與應用人才培育計畫」的網站，近日貼出1篇文章，指中部深山出現疑似絕跡多年的稀有猛禽，可能是傳說中已消失數十年的「台灣冠鷹」。惟成功大學能源與科技策略研究中心指出，該網站原本是他們架設，但早已關閉，係遭人盜用歷史網頁框架另設網站貼文，呼籲民眾勿點閱，避免遭植入惡意程式。

    此網站近日貼文，指花蓮與南投交界的台灣中部深山，有山友意外以無人機拍到可能是傳說中已消失數十年的「台灣冠鷹」，牠最後一次被正式記錄是在1987年，震撼生態界。文章中並指拍攝者最初只是出於好奇分享至社群平台，沒想到幾位鳥類學家立即展開調查，包括中研院與林務單位也已派員前往架設紅外線照相機。該文章因內容聳動，引發不少人點閱。

    惟成功大學能源與科技策略研究中心指出，該網站係遭不法人士盜用歷史網頁框架另設網站貼文，充斥詐騙與垃圾AI廣告，已接獲許多民眾反映，該中心也已在網站貼出公告，呼籲民眾勿點閱，並已向刑事局165反詐騙中心及台灣網域中心報案檢舉。

    林保署南投分署表示，這則訊息待驗證，若有多年未見的猛禽出現，確有重大保育意義，通常林保署或鳥類學會會有正式新聞稿或學術報告，但該分署並無這方面訊息，也未啟動相關調查。台灣野鳥協會說，並未聽過「台灣冠鷹」這種鷹類。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    成功大學能源與科技策略研究中心在網站公告該中心「教育部潔能系統整合與應用人才培育計畫」歷史網頁遭盜用，籲民眾勿點閱。（圖擷取自成功大學能源與科技策略研究中心）

    成功大學能源與科技策略研究中心在網站公告該中心「教育部潔能系統整合與應用人才培育計畫」歷史網頁遭盜用，籲民眾勿點閱。（圖擷取自成功大學能源與科技策略研究中心）

