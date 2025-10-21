共有地因蓋農舍權益受損聲請國賠 更2審大逆轉判高雄市府不用賠

古男土地因共有人蓋農舍而被管制，認為工務局有疏失，請求國家賠償，高雄高分院更2審又大逆轉，改判他敗訴。（記者鮑建信攝）

高雄市古姓男子發現祖產土地，因共有人興建農舍而被管制，認為美濃地政事務所有疏失，聲請國賠329萬元，高雄高分院更審大逆轉，認定興建時未取得古父同意，判決市府工務局敗訴，經最高法院撤銷發回，更2審又逆轉，改判不用賠。

古男指出，美濃區福安段165地號土地，原為郭姓男子和他父親共有，各有1/2持分。1992年間，他向郭購買該1/2土地，又自其父受贈移轉1/2，而取得所有權全部。

請繼續往下閱讀...

他說，當時買受和受贈土地時，登記謄本上均無任何套繪管制註記，直到2016年1月底，調取土地地籍謄本時，卻被註記：「未經解除套繪管制不得辦理分割、已提供興建農舍」等語，經查詢始得知郭早在1983年，以其配偶名義雖在自己的土地興建農舍，但其父持有的1/2土地因此被套繪管制，無法蓋農舍，導致權益受損。

他說，郭蓋農舍事先未經共有人即其父同意，地政事務所卻准予興建有過失，因此要求國賠329萬。

市府工務局則說，郭申請農舍時，有其妻土地使用同意書，當時法令並未規定需要共有人同意書。

高雄地院和高雄高分院上訴審，均判決古男敗訴，直到上訴最高法院撤銷發回，更1審認為美濃地政事務所未經共有人同意，卻准予興建農舍，的確有疏失，改判古男獲判329萬元，但又被撤銷發回。

高雄高分院更2審指出，古男自郭男父親取得的土地，是因法律後來修改，不得申請興建農舍，工務局沒有疏失，並改判他敗訴，尚未定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法