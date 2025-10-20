為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男販毒被逮指認共犯不能減刑 因警方已先「合理懷疑」

    2025/10/20 14:22 記者蔡政珉／苗栗報導
    男子賣咖啡包被逮指認共犯不能減刑，原來是警方先「合理懷疑」。（示意圖）

    男子賣咖啡包被逮指認共犯不能減刑，原來是警方先「合理懷疑」。（示意圖）

    陳姓男子與莊姓男子今年4月在通訊軟體Telegram群組傳送販賣毒品咖啡包暗示訊息，警方佯裝買家接洽，約定在高鐵苗栗站交易100包咖啡包，陳男當場被逮、莊男開車逃逸仍被捕。苗栗地院審理，認為陳男偵訊中雖告知莊男為共犯，但考量警方早已合理懷疑莊男為共犯，認為陳男不符減刑要件，依販賣第三級毒品未遂，判處陳男有期徒刑2年2個月。

    陳男在通訊軟體Telegram群組傳送販賣毒品咖啡包暗示訊息，並稱「有需要私訊」，之後被警方發現，警方佯裝成買家與陳男聯絡，雙方便約定在高鐵苗栗站面交。雙方交易當天，莊男開車載陳男前往，被當場逮捕，莊男則趁機開車逃逸。

    後來警方拿出當天依監視器影像發現莊男車輛，進一步查出莊男為車主懷疑莊男涉案，便在偵訊陳男時拿出莊男照片供陳男指認，陳男也坦承莊男為共犯。

    法官審理時，認為警方在陳男指認共犯莊男前，已合理懷疑莊男涉案，陳男不符合「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者」減刑要件，依法判處有期徒刑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播