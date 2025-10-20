男販毒被逮指認共犯不能減刑 因警方已先「合理懷疑」

男子賣咖啡包被逮指認共犯不能減刑，原來是警方先「合理懷疑」。（示意圖）

陳姓男子與莊姓男子今年4月在通訊軟體Telegram群組傳送販賣毒品咖啡包暗示訊息，警方佯裝買家接洽，約定在高鐵苗栗站交易100包咖啡包，陳男當場被逮、莊男開車逃逸仍被捕。苗栗地院審理，認為陳男偵訊中雖告知莊男為共犯，但考量警方早已合理懷疑莊男為共犯，認為陳男不符減刑要件，依販賣第三級毒品未遂，判處陳男有期徒刑2年2個月。

陳男在通訊軟體Telegram群組傳送販賣毒品咖啡包暗示訊息，並稱「有需要私訊」，之後被警方發現，警方佯裝成買家與陳男聯絡，雙方便約定在高鐵苗栗站面交。雙方交易當天，莊男開車載陳男前往，被當場逮捕，莊男則趁機開車逃逸。

後來警方拿出當天依監視器影像發現莊男車輛，進一步查出莊男為車主懷疑莊男涉案，便在偵訊陳男時拿出莊男照片供陳男指認，陳男也坦承莊男為共犯。

法官審理時，認為警方在陳男指認共犯莊男前，已合理懷疑莊男涉案，陳男不符合「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者」減刑要件，依法判處有期徒刑。

