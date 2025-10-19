嘉市前10大高齡者交通肇事熱點路口出爐 忠孝路與延平街口居首

嘉市鄰近東市場「忠孝路與延平街口」名列高齡者交通事故肇事熱點十大路口之首。（記者丁偉杰攝）

嘉義市去年交通事故「30日內死亡人數」不減反增，且行人及高齡者事故數及死傷人數逐年攀升。嘉市審計室檢視嘉市高風險路口，點出鄰近東市場「忠孝路與延平街口」名列高齡者交通事故肇事熱點10大路口之首，要求市府檢討事故原因，評估建置科技執法設備，杜絕事故發生。

據交通部道安總動員網站統計資料，嘉市去年發生交通事故「30日內死亡人數」36人，較2022年27人增加9人，增幅約達33％，相較於全國同期死亡人數減幅2.41％反差甚多，顯示嘉市道路交通安全狀況仍待改善。

數據顯示，行人交通事故件數及死傷人數逐年攀升，由2022年87件增至去年338件，增幅達約288％、死傷人數由2022年88人增至去年326人，增幅約270％；近3年高齡者道路交通事故逐年攀升，由2022年358件增至去年577件，增幅約61％。

審計室調查指出，嘉市近2年（2023至2024年）連續發生行人交通事故，且尚未設置科技執法自動偵測系統路口，共有民族路與吳鳳北路口、延平街與吳鳳北路口、光彩街與和平路口、世賢路四段與南京東街口、仁愛路與新民路口、友愛路與興雅路口等6處。

近3年連年發生高齡者路口交通事故，且尚未設置科技執法自動偵測系統路口，前10名依序為忠孝路與延平街口、民族路與文昌街口、民族路與共和路口、中正路與西門街口、啟明路與垂楊路口、民生北路與民權路口、林森東路與新生路口、公明路與忠孝路口、世賢路四段與南京東街口、吳鳳北路與蘭井街口。

市警局分析，忠孝路與延平街口為五叉路口，去年發生7件（A2類：有人受傷，或超過24小時後死亡車禍）交通事故，其中4件為高齡，事故態樣以違反閃光號誌有4件（占超過事故一半比例）；今年元月至9月止發生4件，其中2件為高齡，事故態樣多為個人駕駛行為不當未注意等行為造成。

市警局表示，行人與高齡者為道安會報改善重點項目，除規劃執行清道勤務、針對行人違規事熱區加強執法，並適時規劃建置（遷移）汽機車不停讓行人之科技執法，並加強宣導高齡者交通安全規則，提高用路安全意識及鼓勵搭乘大眾運輸工具，防制事故發生。

嘉市民族路與吳鳳北路口被列入連續發生行人交通事故，且尚未設置科技執法自動偵測系統路口。（記者丁偉杰攝）

