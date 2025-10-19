為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    婦人遭假投資騙走1210萬 車手被逮判關4年4個月、罰金15萬

    2025/10/19 09:46 記者蔡政珉／苗栗報導
    婦人遭假投資騙走1210萬，車手被逮判關4年4個月、罰金15萬。（資料照）

    許姓男子於民國2024年11月間加入某詐騙集團，之後一名李姓婦人遭該詐騙集團以假投資手法騙走1210萬元，許男當時則扮演「營業員」與李婦面交鉅款，之後許男再將錢交給收水手。李婦發現被騙後報警，警方循線逮捕車手許男。苗栗地院法官近期審理後，依共同詐欺取財獲取之財物達500萬元罪，判處許男有期徒刑4年4個月、併科罰金15萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日，未扣案犯罪所得25000元沒收。

    許男所屬詐騙集團向李婦佯稱可透過「雪巴投資APP」儲值下單投資，許男則扮演「雪巴投資營業員」2度與李婦面交500萬、710萬，之後許男將款項轉交詐團收水手，共獲得25000元報酬。

    許男後來遭逮，苗栗地院法官發現許男曾因幫助詐欺取財案件經法院科刑判決，不過許男坦承犯行、犯後態度尚可，衡量許男於詐騙集團中角色故判處有期徒刑4年4個月、併科罰金15萬元，罰金可易服勞役。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

