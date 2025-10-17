為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市車禍！疑感冒頭昏男駕車失控衝上人行道 行人號誌救了女騎士

    2025/10/17 12:55 記者邱俊福／台北報導
    北市松山區發生客貨車失控衝上人行道的交通事故。（記者邱俊福翻攝）

    台北市松山區今天上午發生一起客貨車衝入人行道的交通意外事故，64歲楊姓男子駕客貨車行經民權東路三段準備變換車道時，因感冒頭昏失控，直接衝上人行道，幸先撞上行人號誌桿後才波及正欲停機車的陳姓女騎士，沒有直接撞上，因此陳女僅雙手多處擦挫傷，送醫救治，未有大礙，至於詳細肇事責任歸屬正由轄區交通分隊進一步調查。

    警方調查，今天上午7時28分許，楊男駕駛一輛客貨車自新北市新莊區前往台北市敦化北路工地上班，當從松山區民權東路三段第1、2車道間西往東行駛，直至民權東路三段140號巷口時，楊男開啟方向燈向右變換車道，因感冒突然頭昏身體不適，導致操駕失控，直接偏離車道，衝向南側人行道，其前車頭先撞上行人號誌桿，再衝上人行道，撞上欲停放重機車的37歲陳女。

    陳女的機車左側車身被碰撞後，又與停放於私人土地的3輛重機車發生碰撞，最後肇事的客貨車衝入辦公大樓的戶外植樹空間而停止，造成楊男胸部撞傷與陳女雙手擦挫傷，分別送往馬偕與國泰醫院治療。

    台北市警松山分局交通分隊據報後，經查雙方皆沒有酒後駕車，至於詳細的肇事相關責任，警方已調閱監視器進一步調查釐清。

