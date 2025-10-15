為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北車性侵案掀怒潮！議員林延鳳提3點：不要再互踢皮球

    2025/10/15 12:52 即時新聞／綜合報導
    台北市議員林延鳳。

    台北車站國慶日前夕下午發生一起駭人聽聞的性侵案，一名通緝犯偽裝成遊民，當眾在車站大廳性侵醉倒女子長達10多分鐘，直到外籍旅客報警才遭逮捕。監視器畫面遭電視台公開播出後，引發輿論強烈譴責，痛批「這是對受害者的二度傷害」。對此，民進黨台北市議員林延鳳表示，事件已重創城市形象，各單位不要互踢皮球，應盡速釐清並落實三件事。

    林延鳳今在「Threads」發文指出，台北車站發生事件不僅重創城市形象也讓人感到非常遺憾，她呼籲各單位真的不要再踢皮球，至少有三件事情要趕快調查跟落實。首先，當時影像到底怎麼流出？為保護受害人，媒體跟社群都不應該將影像轉傳；其次，台北市社會安全網的機制到底有沒有落實及跨部門溝通，包含社會局遊民列管、訪視、安置機制，警政系統的不定期查核；第三，北車每天遊客人數眾多且面積大，應加強巡視稽查，若人手不足也要有方式補強。

    林延鳳透露，她早上向社會局調閱資料，結果偉大的蔣市府說要透過索資系統，代表三天後才會回覆，怒批「因為蔣市長才改的政策，三天、三天、三天，你能接受嗎？ 」

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

