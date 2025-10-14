為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    央廣官網遭置放五星旗 檢抗告「內鬼」交保高院明裁定

    2025/10/14 21:41 記者楊國文／台北報導
    中央廣播電台官網首頁日前被惡意置換為五星旗。（資料照）

    中央廣播電台官網首頁被遭惡意置換為五星旗。（資料照）

    中央廣播電台官網首頁版頭被遭惡意竄改置放中國五星旗，台北地檢署指揮北市刑大查出「內鬼」央廣網站工程師吳政勳、岳姓主管及廠商黃富琳涉重嫌，將吳、黃聲請羈押，北院分別裁定27萬元、15萬元交保，檢方提抗告；高等法院今上午分案由合議庭審理，因卷證龐雜，至下班時刻確定今來不及做出裁定，最快明天有結果。

    今年9月11日，中央廣播電台官網遭駭客入侵，首頁版頭（banner）被惡意置入五星旗圖樣；央廣發現後，立即主動檢送相關事證向台北市警察局，以及與其簽有安防協議的調查局報案，並向數位發展部通報，恢復官網正常運作。

    北檢獲報，立即由主任檢察官葉益發、檢察官程秀蘭共同指揮偵辦，並為保全證據，9月26日指揮北市刑大持北院核發搜索票搜索央廣網站工程師吳政勳、岳姓主管及廠商黃富琳相關處所及辦公室，10月9日指揮警方第2度搜索吳等3人共8處處所，並拘提到案。

    北檢偵訊後認定吳政勳、黃富琳涉犯刑法背信、妨害電腦使用罪等罪力犯罪嫌重大，且有相當事證足認有勾串共犯或湮滅證據之虞，並審酌他們屢次侵擾屬國家關鍵基礎設施的央廣網路系統，甚至意圖於國慶日當天再度發動置換網頁攻擊行動，危害國家利益情節重大，向北院聲請羈押2人。

    至於岳姓主管，北檢諭知10萬元交保，並限制出境、出海及實施電子腳鐶科技監控，並命他不得再有網路攻擊央廣的行為。

    台北地院認定吳、黃均無羈押必要，本月10日裁定分別以27萬元、15萬元交保。北檢不服，提起抗告。

