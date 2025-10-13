為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    抄襲論文丟學位 何博文遭原作者提告侵權「逾追訴期限」不起訴

    2025/10/13 16:59 記者劉詠韻／台北報導
    何博文遭控論文抄襲侵權，北檢指出，依著作權法規定，此罪追訴期為10年已屆滿不起訴。（資料照）

    何博文遭控論文抄襲侵權，北檢指出，依著作權法規定，此罪追訴期為10年已屆滿不起訴。（資料照）

    民進黨副秘書長何博文的淡江大學法學碩士論文，被認定大量抄襲他人研究，校方已撤銷其學位。原論文作者事後控訴何涉侵害著作權，不過台北地檢署調查指出，本案涉嫌行為發生於2004年，追訴期早在2014年屆滿，最終因追訴權時效完成，依法予以不起訴。

    何博文2023年參選新北市立委時，被國民黨發言人楊智伃揭露，其碩士論文經比對其他碩士論文，無論在研究動機、研究目的與研究方法，相似度皆高達58%。淡大進行專案審議會議，學術倫理委員會認定何違反學術倫理，並撤銷其國際事務學院法學碩士學位。

    案經媒體報導後，曾於1993年6月在中國文化大學中國大陸研究所發表「中共人民代表大會制度改革之研究」碩士論文的作者張淳翔出面指控，何博文的論文「中國大陸人民代表大會制度改革之研究」涉嫌以「重製」方式抄襲其著作內容，且未在論文中註明引用出處，形同侵害著作財產權。

    不過，台北地檢署調查認為，何博文所涉違反著作權法第91條，非意圖營利而以重製方法侵害他人著作財產權之行為，應以論文發表日2004年6月為犯罪終了日。依該法規定，此罪之追訴期為10年，至2014年6月即已屆滿。由於張淳翔直到2024年6月才向警方提出告訴，已逾追訴期限，依法不得再行追訴。

    檢方表示，依刑事訴訟法第252條及刑法第80條規定，追訴權因一定期間未行使即告消滅，追訴機關於法定期間內未啟動程序者，縱有犯罪嫌疑，仍應作成不起訴處分，因本案符合追訴權時效完成情形，最終依法不起訴。

