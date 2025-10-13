為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    央廣被駭！ 北檢發動2波搜索拘提3人 企圖國慶日再攻擊

    2025/10/13 15:16 記者劉詠韻／台北報導
    檢方訊問後，認為吳、黃2人有勾串共犯或湮滅證據之虞，且專案小組掌握他們屢次駭入屬於國家關鍵基礎設施的央廣網路系統，甚至意圖在國慶日當天再度發動網頁置換攻擊，情節重大。（資料照）

    檢方訊問後，認為吳、黃2人有勾串共犯或湮滅證據之虞，且專案小組掌握他們屢次駭入屬於國家關鍵基礎設施的央廣網路系統，甚至意圖在國慶日當天再度發動網頁置換攻擊，情節重大。（資料照）

    3人交保 檢提抗告

    中央廣播電台官網遭駭客入侵惡意置換頁面，恐危及國家資安與公共安全，經央廣主動告發後，台北地檢署指派主任檢察官葉益發、檢察官程秀蘭並指揮台北市刑大偵辦，兩度發動搜索，共拘提3名涉案人到案。台北地方法院日前裁定被告3人吳、黃及岳男分別以27萬元、15萬元及10萬元交保，檢方今已依法提起抗告。

    據了解，承辦檢察官為保全證據，9月26日先指揮北市刑大持法院搜索票搜索央廣網站管理人員吳政勛，及其主管岳昭莒的住處及辦公處所。檢方經分析扣案物後，10月9日再指揮北市刑大、中山分局與刑事局科技犯罪防制中心等單位，二度搜索吳、岳2人及黃富琳相關處所共8處，並拘提3人到案說明。

    檢方指出，3人涉犯刑法背信罪、妨害電腦使用罪，犯罪嫌疑重大。經訊問後，認吳、黃2人有勾串共犯或湮滅證據之虞，且專案小組掌握他們屢次駭入屬於國家關鍵基礎設施的央廣網路系統，甚至意圖在國慶日當天再度發動網頁置換攻擊，情節重大，因此聲請羈押。

    北院10日裁定吳、黃2人分別以27萬元、15萬元交保，至於岳男則准予10萬元交保，並限制出境出海、實施電子腳鐶監控，命其不得再對央廣進行網攻；檢方今已依法提起抗告。

    熱門推播