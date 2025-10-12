奧客得「懲」！網路下單3次不取貨海鮮腐敗 店家火大提告女判拘

郭女3次網路下單海鮮，均未到超商付款取貨，致商品腐敗，被判拘役20天。（翻攝自該案海鮮店家網頁）

網路下單卻不取貨，觸犯何罪？彰化縣員林市郭女看臉書海鮮直播拍賣會，一年內向台南市某「海鮮店家」下3次訂單，均未到超商付款取貨、造成海鮮腐敗，店家承受5410元損失，火大提告；檢方依「利用詐術致人損害財產罪」起訴，彰化地方法院考量郭女坦承犯行，但雙方未達成和解，判處郭女拘役20日，可易科罰金2萬元。

網路惡意不取貨，遭店家提告，過去不乏類似案例，店家大都認為客人觸犯「詐欺罪」，惟無法證明買家存在惡意、大規模、系統性的棄單，而不起訴處分。該案因發生商品腐敗、毀損，檢方以「毀損罪」起訴，終讓「奧客」付出代價。

起訴書指出，郭女透過臉書線上直播拍賣會，2022年11月12日首次向店家訂購東石青蚵、日本頂級牛肉及蝦棒等商品，隔年10月25日及30日，又2度訂購鮮魚、蝦、蟹等海鮮，每次訂單金額都是1610元、3次訂單共計4830元，另加計運費共580元，都是貨到付款，店家雖用冷藏運輸至便利商店，但郭女沒取貨，海鮮被退回時，因冷藏溫度不足，都已經腐敗發黑。

彰化地院審理時，郭女辯稱，第一次是因為忘記取貨，第二、三次是因手機剛好停用，沒有收到取貨通知，法官認為是卸責之詞，不予採信，認定郭女多次在臉書虛偽訂購貨物，不取貨造成店家損失，破壞社會正常交易及網路訂購服務的秩序，缺乏尊重他人財產權觀念，考量雙方有意和解，但對調解金額有落差而失敗，判處郭女拘役20日，可上訴。

律師鄭智文表示，刑法第355條的「間接毀損罪」（以詐術致人損害財產罪），常見網路購物詐騙，當買家惡意棄標或多次下標後棄單，若能證明買家具有故意損害賣家財產（如運費、處理費、生鮮商品變質等）意圖，並施用詐術，就可能構成此罪，但一般情況下，單純不取貨的行為，難以構成此罪名。

