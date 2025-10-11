10/11 今彩539頭獎開2注！800萬獎落南投、新竹

10月11日晚上開獎的第114000247期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

10月11日晚上開獎的第114000247期今彩539頭獎開出2注，由南投縣竹山鎮社寮里大公街69號的「七星大發財彩券行」、新竹市香山區香山里香北路193號的「金順發彩券行」開出。

第114000247期今彩539中獎號碼為「04、09、19、22、34」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共178注中獎，每注可得2萬元；參獎共6882注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5267注中獎，每注可得50元。

第114000247期39樂合彩中獎號碼為「04、09、19、22、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬元2500元；三合共219注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3123注中獎，每注可得1500元。

第114000247期3星彩中獎號碼為「574」，壹獎共114注中獎，每注可得1萬元。

第114000247期4星彩中獎號碼為「6705」，壹獎共16注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

