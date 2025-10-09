補教師被控20多年前性侵學生 南投縣府教育處裁處後即未再任教

張惠民（左）今年1月參加愛美語班主任會議照片。（圖擷自弘智愛美語炎峰分校臉書）

南投縣草屯鎮一家文理補習班張姓數學老師，被C小姐指控20多年前性侵當時國二升國三的她，C小姐前年底找張理論並有錄音，張承認有跟她肌膚之親，南投檢方作出不起訴處分，南投縣府教育處去年已裁處張師終身不得任用，有媒體拍到張師仍出入補習班；張師表示，C小姐威脅要開記者會才承認有猥褻之舉，而因住家就在補習班樓上才會從補習班1樓進出。

媒體報導，C小姐是國二升國三暑假（應有26、27年）開始被擔任弘智文理補習班數學老師的張惠民騙性侵，時間長達一年半，一直不敢說出來，後來出國了，張師還常去她家探口風，多年後因林奕含事件決定勇敢說出來，2024年C小姐家屬前往張惠民開設的弘智文理補習班討公道，並有錄音，張惠民向家屬承認「我有跟他肌膚之親」、「我踰越了那個界線」，並向檢方自首妨害性自主。

請繼續往下閱讀...

去年10月南投地檢署做出不起訴處分，南投縣府教育處也接獲通報，裁處張惠民終身不得任用或聘用補習班老師。惟到上月該媒體還拍到張惠民進出補習班，還坐在櫃台前的照片。

張惠民對於C小姐的指控表示，前年底C小姐家屬來指他，威脅要開記者會，他才說了「我有跟他肌膚之親」、「我踰越了那個界線」…等話語，但為了自清才提妨害性自主自訴案，檢察官作出不起訴處分。而對於教育處的裁處，也提起行政訴訟，下月19日會有判決。

至於媒體說他被裁處後還坐在補習班櫃台，並進出補習班，那是因住家就在補習班樓上，出入會經過補習班大門，而坐在櫃台前也是下來找擔任負責人的妻子。還有今年1月參加台中補習班主任會議，那是參加活動，並未違反教育處裁處規定。

據了解，張惠民提自訴案，沒有妨害性自主的證據，另猥褻部分因有錄音和女方指述，認定構成，但因已過追訴期限而予以不起訴處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法