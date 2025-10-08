為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    醫院爆職場不倫戀 博士醫師偷吃判賠遮羞費

    2025/10/08 06:42 記者鮑建信／高雄報導
    林姓知名醫生疑偷吃女同仁，被地院連帶判賠精神撫慰金。（情境照）

    林姓知名醫生疑偷吃女同仁，被地院連帶判賠精神撫慰金。（情境照）

    高雄某醫院林姓博士醫師，被指控與女同仁多次出遊，甚至同宿旅館嘿咻，其妻大怒求償，地院據她提出證物，判決林男和小三連帶賠償60萬元遮羞費。

    原告林妻指出，其夫林男在婚姻關係期間，經常長時間待在小三甲女住處。2023年12月2日起，至2025年1月27日止，2人曾多次出遊，如跨年夜活動、參觀博物館、夢時代購物、日月潭溫泉酒店過夜，舉止親密並合影留念。

    此外，更誇張的是，2人利用休假機會，曾四度前往日本各處旅遊。後來，她在其夫透天別墅抽屜，發現壯陽藥，及疑似甲女頭髮、梳子等物，要求2人連帶賠償2百萬元精神撫慰金。

    林男不否認有其妻主張的客觀行為，但辯稱已分居多年，婚姻關係早已有名無實，並曾為甲女父親看病而認識她。又說，後來他病倒，差點中風，其妻僅短暫看護，態度冷漠，這段期間均有甲女照顧，不是故意介入婚姻，否認侵害配偶權。

    承辦法官指出，被告等出遊同宿旅館，已逾越一般男女關係，並審酌兩造學歷、收入和職業，認為賠償60萬元比較合理，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播