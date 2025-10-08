醫院爆職場不倫戀 博士醫師偷吃判賠遮羞費

林姓知名醫生疑偷吃女同仁，被地院連帶判賠精神撫慰金。（情境照）

高雄某醫院林姓博士醫師，被指控與女同仁多次出遊，甚至同宿旅館嘿咻，其妻大怒求償，地院據她提出證物，判決林男和小三連帶賠償60萬元遮羞費。

原告林妻指出，其夫林男在婚姻關係期間，經常長時間待在小三甲女住處。2023年12月2日起，至2025年1月27日止，2人曾多次出遊，如跨年夜活動、參觀博物館、夢時代購物、日月潭溫泉酒店過夜，舉止親密並合影留念。

請繼續往下閱讀...

此外，更誇張的是，2人利用休假機會，曾四度前往日本各處旅遊。後來，她在其夫透天別墅抽屜，發現壯陽藥，及疑似甲女頭髮、梳子等物，要求2人連帶賠償2百萬元精神撫慰金。

林男不否認有其妻主張的客觀行為，但辯稱已分居多年，婚姻關係早已有名無實，並曾為甲女父親看病而認識她。又說，後來他病倒，差點中風，其妻僅短暫看護，態度冷漠，這段期間均有甲女照顧，不是故意介入婚姻，否認侵害配偶權。

承辦法官指出，被告等出遊同宿旅館，已逾越一般男女關係，並審酌兩造學歷、收入和職業，認為賠償60萬元比較合理，可上訴。

