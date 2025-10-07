為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    毒品不純中秋夜萬華暗巷相約談判 兩幫毒蟲人馬火併1死3傷

    2025/10/07 13:10 記者劉慶侯／台北報導
    警方查獲沾染漬的兇器。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲沾染漬的兇器。（記者劉慶侯翻攝）

    51歲陳姓男子向李姓男子購買依托叭脂毒品，但事後認為毒品質量不純，昨日深夜夥同2名友人前往李男北市萬華區租賃處談判，李男也率3名同夥助陣。雙方在暗巷中一言不和起衝突。陳男的40歲劉姓朋友胸部被刺中一刀送醫不治。警方據報到場逮獲3人，現追緝涉案的屠姓、陳姓及另名共犯中。

    北市警萬華分局龍山派出所昨（6）日深夜11時許接獲報案，指稱昆明街內發生聚眾鬥毆案件，警方到場後發現劉男倒臥現場已失去意識，且身上受有刀傷，雖經送立即醫治療，仍不幸身亡。

    警方巡邏警網現場地毯式搜索，在昆明街、貴陽街口及周邊停車場內發現犯嫌李男等3人受傷且身上沾有血跡，警方隨即逕行逮捕，並在貴陽街口起獲凶器水果刀一把，進行採證。

    警方初步調查，陳姓男子向李姓男子等人購買毒品，但事後發現毒品混摻太多雜質，品質不夠精良，於是到對方位在昆明街昆明街的據點談判，因談判破裂互毆，過程中劉男遭李男持水果刀攻擊，造成劉男胸口等多處受傷，雙方見劉男受傷倒地後即四散逃亡。

    警方除現場逮捕乙方李男、陳男、林女等3人外，連夜查緝甲方屠男、陳男等2人到案，另持續追緝在逃1名共犯，全案訊後將分別依殺人、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    兩幫人馬在暗巷內鬥毆。（記者劉慶侯翻攝）

    兩幫人馬在暗巷內鬥毆。（記者劉慶侯翻攝）

    熱門推播